Klassik: So haben Sie Rammstein noch nie gehört

Foto: Universal Images Group via Getty, Gonzales Photo/Ivan Riordan Boll. All rights reserved.

Das wird Sie auch interessieren





Dass Rammstein auch im klassischen Stil gut klingen können, hat vor kurzem eine junge Violinistin aus England namens Liz Lister bewiesen. Die Musikerin ist dafür bekannt, auf ihrem YouTube-Kanal klassische Cover-Versionen von großen Rocksongs zu posten. Lieder wie Soundgardens „Black Hole“, Stone Sours „Brother“ oder Foo Fighters‘ „Times Like These“ wurden alle schon von ihr mittels verschiedener Streichinstrumente neu interpretiert. („Metal Hammer“ berichtete zuerst).

In einem Video widmete sich die junge Musikerin nun einem besonderem Unterfangen, in dem sie einige der bekanntesten Lieder von Rammstein in einem zehnminütigen Orchester-Medley zusammenfasste. Darunter befanden Songs wie „Engel“, „Ich Tu Dir Weh“, „Radio“, „Du Hast“ und „Sonne“.

Rammstein: Orchestra Medley