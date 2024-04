Rammstein starten Tour-Countdown mit Ticket-Hinweis

Rammstein heizen in ihren sozialen Medien schonmal den Countdown für die „Europe Stadium Tour“ an, die am 11. Mai 2024 in Prag beginnt. Anscheinend gibt es – abgesehen von den Auftritten in Deutschland – noch für einige europäische Städte Tickets: „Only 5 weeks left until the start of the Europe Stadium Tour 2024! Last tickets available for Rammstein’s concerts in Belgrade, Athens, San Sebastián, Marseille, Nijmegen, Ostend and Reggio Emilia! Looking forward to seeing you soon!“, schreiben die Berliner auf Instagram. „Nur noch 5 Wochen bis zum Start der Europe Stadium Tour 2024! Letzte Tickets für Rammsteins Konzerte in Belgrad, Athen, San Sebastián, Marseille, Nijmegen, Ostende und Reggio Emilia verfügbar! Wir freuen uns darauf, euch bald zu sehen!“

Rammstein aktuell:

Die französische Synthwave-Gruppe Ninja Cyborg vertritt die Ansicht, Rammstein hätten sich ungefragt bei ihnen bedient und wirft der Band Diebstahl geistigen Eigentums vor. Ihre Behauptung: Das Synthesizer- und Gitarrenriff aus „Deutschland“ (von 2019) sei im Wesentlichen ihrem Stück „The Sunny Road“ von 2018 entnommen.

„Deutschland“-Riff laut Experte zweifelsfrei ein Plagiat

Nachdem das Duo, bestehend aus Marc Botté und Martin Antiphon, ihrerseits von Rammstein-Fans immer wieder des Plagiats bezichtigt worden sind, zogen sie bereits 2021 in Paris vor Gericht. Der Vorwurf wurde damals allerdings abgewiesen. Jetzt versuchen sie es erneut und gehen in Berufung.

Laut Musikrechtsexperte Richard Dubugnon, der vom Gericht für das Verfahren bestellt wurde, handele es sich bei bei Rammsteins Track „zweifelsfrei“ um ein Plagiat, da es „absichtlich das Riff und andere melodische Elemente“ aus „The Sunny Road“ entliehen habe.

Die Band sagte gegenüber dem französischen Nachrichtenmagazin „Le Nouvel Obs“: „Wir wollen, dass dieses Stück als unseres anerkannt wird und dass wir unser Leben als Künstler nicht mehr damit verbringen müssen, uns ständig zu rechtfertigen.“

Botté fügte hinzu: „Ich mag Rammstein nicht und ich höre diese Band nicht. Das Riff stammt von mir. Ich wusste ganz genau, dass ich sie nicht bestohlen habe.“

Am 10. September wird der Prozess in Paris starten.