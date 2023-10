Rammstein-VVK 2024: Fans sind stinksauer

Am gestrigen Mittwoch (18. Oktober 2023) hat der reguläre Vorverkauf für die „Europe Stadium Tour 2024“ von Rammstein begonnen. Alle neun Konzerte der Berliner Band näherten sich noch am selben Tag des Restlosausverkauftsein an. Während Fanclubmitglieder („Liebe ist für alle da – LIFAD“) schon über sehr lange Online-Warteschlangen und sogar unfreiwillige Kaufabbrüche kurz vor dem Checkout klagten, bekommt der offizielle Rammstein-Instagram-Kanal nun auch die Wut der „normalen“ Rammstein-Fans ab. Allem Anschein nach waren die Server der offiziellen Vorverkaufsseiten stark überlastet – dem Ansturm nicht gewachsen.

„Gilt die Warteschleife bei Eventim eigentlich auch schon als Feuerzone???“, schreibt einer in zynischer Anspielung auf den vorderen Fanclub-Bereich, dessen Tickets am schnellsten weg sind. „Ist das euer Ernst??? Innenraum an den 4 innerhalb von Sekunden weg, man arrangiert sich mit dem Stehplatz Rang, dann gibt’s ein 5tes Konzert in GE??? Das ist echt scheiße,sorry“, beklagt sich ein anderer.

„🤬🤬🤬🤬 es ist unfair, keine Eintrittskarten, nach 40 Minuten im Warteraum“, kommentiert eine andere. Einer greift Eventim an: „Die Server von Eventim sind echt ein schlechter Witz 😂 da geht ja überhaupt nichts im normalen Vorverkauf :D“

Einer klagt die Band und ihr Live-Konzept frontal an: „I’ll pass this one. No new album, same set list, same stage, I love you guys but you need to renew yourself and I’m sure you can. It just feels that you only want my money and I don’t like it. Go Rammstein“

Aber es gibt auch gute Nachrichten vom regulären Vorverkauf: „Hätte nie gedacht, dass ich jetzt im normalen VVK Tickets für die Feuerzone bekomme 😍 – beim LIFAD Verkauf Montag hat’s nicht geklappt. Wird heiß in Dresden 🔥🔥🔥“

Der Veranstalter gibt zu den Tickets bekannt: „Der Vorverkauf beginnt am Mittwoch, 18.10.2023, 11:00 Uhr. Für Frankfurt am Main beginnt der Vorverkauf am Donnerstag, 09.11.2023, 11:00 Uhr. Informationen und Ticketlinks unter rammstein.com/tickets. Mitglieder des Rammstein-Fanclubs „LIFAD“ haben die Möglichkeit bereits ab Dienstag, 07.11.2023, 11:00 Uhr bis Mittwoch, 08.11.2023, 11:00 Uhr, Tickets für Frankfurt am Main zu erwerben. Der Verkauf von Tickets an LIFAD-Mitglieder für Gelsenkirchen und Dresden ist bereits geschlossen. Pro LIFAD-Mitglied können maximal sechs (6) Tickets pro Show im Fanclub-Vorverkauf erworben werden. Da es sich hierbei um ein limitiertes LIFAD-Ticketkontingent handelt, besteht keine Garantie, dass jedes LIFAD-Mitglied Tickets im Fanclub-Vorverkauf erhält.“

Rammstein – Tourtermine für 2024 im Überblick

11.05.2024 – Tschechien, Prag, Airport Letňany

15.05.2024 – Deutschland, Dresden, Rinne (Open Air Gelände an der Messe)

16.05.2024 – Deutschland, Dresden, Rinne (Open Air Gelände an der Messe)

18.05.2024 – Deutschland, Dresden, Rinne (Open Air Gelände an der Messe) – Zusatzshow

19.05.2024 – Deutschland, Dresden, Rinne (Open Air Gelände an der Messe) – Zusatzshow

24.05.2024 – Serbien, Belgrad, Ušće Park

30.05.2024 – Griechenland, Athen

05.06.2024 – Spanien, San Sebastián, Estadio Anoeta

08.06.2024 – Frankreich, Marseille, Orange Vélodrome

11.06.2024 – Spanien, Barcelona, Estadi Olímpic

15.06.2024 – Frankreich, Lyon, Groupama Stadium

18.06.2024 – Niederlande, Nijmegen, Goffertpark

23.06.2024 – Irland, Dublin, RDS Arena

27.06.2024 – Belgien, Ostend, Park Nieuwe Koers

05.07.2024 – Dänemark, Kopenhagen, Valbyparken

11.07.2024 – Deutschland, Frankfurt am Main, Deutsche Bank Park – Neuer Termin!

12.07.2024 – Deutschland, Frankfurt am Main, Deutsche Bank Park – Neuer Termin!

17.07.2024 – Österreich, Klagenfurt, Wörthersee Stadion

18.07.2024 – Österreich, Klagenfurt, Wörthersee Stadion

21.07.2024 – Italien, Reggio Emilia, RCF Arena (Campovolo)

26.07.2024 – Deutschland, Gelsenkirchen, Veltins-Arena

27.07.2024 – Deutschland, Gelsenkirchen, Veltins-Arena

29.07.2024 – Deutschland, Gelsenkirchen, Veltins-Arena – Zusatzshow

30.07.2024 – Deutschland, Gelsenkirchen, Veltins-Arena – Zusatzshow