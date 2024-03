Pearl Jam veröffentlichen ihre neue Single „Running“ – hier hören

Pearl Jam haben mit „Running“ die zweite Single aus ihrem kommenden Album „Dark Matter“ veröffentlicht – ein klassischer Rocksong, der Fans gefallen dürfte. Der Track folgt auf die Veröffentlichung des Titelsongs vom bevorstehenden Album, das am 19. April erscheinen wird.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Pearl Jam planen weltweites Theatererlebnis „Dark Matter in the Dark“

Zusätzlich zum Release des neuen Songs haben Pearl Jam ein „weltweites Theatererlebnis“ angekündigt, mit dem sie die Veröffentlichung ihres neuen Albums feiern wollen. Das Event trägt den Namen „Dark Matter in the Dark“ und findet am 16. April in 225 Kinos in den USA sowie an 300 weiteren Orten in 30 Ländern weltweit statt. Was dort passieren wird, ist auch bereits klar. Beim Event wird das Album zweimal abgespielt, zuerst in einem dunklen Kino, in dem nur die Musik läuft, und dann ein zweites Mal mit zusätzlichen visuellen Effekten auf der Leinwand, die den Sound unterstreichen sollen. Der Ton wird in Dolby Atmos präsentiert – sofern dies am jeweiligen Standort verfügbar ist. Tickets für die Listening-Show können ab sofort erworben werden.

Das sind die geplanten Events für Deutschland:

Berlin: CinemaxX Berlin Potsdamer Platz

Berlin: UCI Luxe Mercedesplatz Berlin

Bielefeld: CinemaxX Bielefeld

Bochum: UCI Ruhr Park Bochum

Duisburg: UCI Duisburg

Düsseldorf: UCI Düsseldorf

Essen: CinemaxX Essen

Freiburg: CinemaxX Freiburg

Hamburg: UCI Hamburg – Mundsburg

Hannover: CinemaxX Hannover

München: CinemaxX München

Nürnberg: Cinecittà Nürnberg

Stuttgart: CinemaxX Stuttgart-Liederhalle

„Dark Matter“ wurde, anders als der Vorgänger „Gigaton“, in relativ kurzer Zeit eingespielt und soll nach allem, was man von der Band hört, einen härteren Klang haben als viele andere Songs der Vergangenheit. Die ersten zwei Singles deuten dies bereits an. Pearl Jam haben eine Reihe verschiedener Vinyl-Varianten von „Dark Matter“ angekündigt, die sowohl in den USA als auch international erhältlich sein werden. Dazu gehört auch eine „rot-schwarze“ Vinyl-Pressung, die exklusiv für Mitglieder von Pearl Jams Ten Club erhältlich sein wird. Eine „gelb-schwarze Ghostly“-Vinyl-Pressung soll zudem am Record Store Day erhältlich sein. Ab Mai werden Pearl Jam dann auch auf Tournee gehen, um das neue Album live vorzustellen.

Pearl Jam live 2024: Dark Matter World Tour 2024