Rammstein: Statement zu im Netz kursierenden Vorwürfen

Seit Donnerstag (25. Mai) trenden auf Twitter #Lindemann, als auch Till Lindemanns Kollegen von Rammstein (#Rammstein). Dem Sänger von Deutschlands weltweit erfolgreichster Band werden unter diesen Hashtags Vorwürfe sexueller oder psychischer Gewalt gemacht. Die Erzählungen stammen überwiegend von einer Frau, die behauptet, mit dem 60-Jährigen gefeiert, dann ihren Angaben zufolge möglicherweise gespiked (per Nadelstich-Angriff unter Drogen gesetzt) und anschließend missbraucht worden zu sein. Dazu wurden Fotos ins Netz gestellt, die zum Teil heftige Prellungen und Blutergüsse zeigen, die Lindemann ihr angeblich zugefügt haben soll. Viele User verweisen auf (Song-)Texte des Sängers, in denen er von Gewaltfantasien gegen Frauen erzählt – was die Darstellung der angeblich von ihm missbrauchten Frau stützen soll.

In der Nacht zu Pfingstmontag (28. Mai) haben Rammstein auf ihrem offiziellen Twitter-Account auf die Anschuldigungen reagiert. Konkret geht die Band auf den Vorwurf ein, er sei nach seinem diesjährigen Konzert in Vilnius übergriffig geworden. „Zu den im Netz kursierenden Vorwürfen zu Vilnius können wir ausschliessen, dass sich was behauptet wird, in unserem Umfeld zugetragen hat.“ Außerdem wird darauf verwiesen, dass ihnen keine „behördlichen Ermittlungen“ bekannt seien. Das Statement haben Rammstein auch auf Englisch verfasst. Die Kommentarfunktion ist bei beiden Tweets eingeschränkt – nur User, denen der Account selbst folgt, oder die vom Account selbst erwähnt wurden, können das Statement kommentieren; der Rammstein-Account folgt keinem anderen.

Das angebliche Opfer postet in den sozialen Medien, auf Twitter und Instagram, derweil weitere Aussagen und Fotos, die den Übergriff dokumentieren sollen. In der Sache, schreibt sie, wird sie nicht mehr schweigen.