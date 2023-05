Rammstein-Tourauftakt: Till Lindemann fällt in Vilnius von der Bühne

Foto: LatinContent via Getty Images, Santiago Bluguermann. All rights reserved.

Das erste Konzert der aktuellen Rammstein-Tour in der litauischen Hauptstadt Vilnius am 22. Mai war gerade beendet und die Bandmitglieder verabschiedeten sich bereits von den Fans. Dabei ist der Frontmann Till Lindemann unglücklich gestolpert und hinten von der Bühne gestürzt. Ein Fan dokumentierte den Vorfall und teilte das Video in den sozialen Medien, auf dem das unangenehme Geräusch seines Aufpralls zu hören ist.

Der Sturz sah wohl schlimmer aus als er war, denn kurze Zeit später fuhr die Band – inklusive Lindemann, der den Fans zuwinkte – mit einem Aufzug zur Spitze der Bühne hoch. Ein offizielles Statement zum Vorfall blieb bislang auch aus, weswegen davon ausgegangen wird, dass der gebürtige Leipziger keine bleibenden Schäden davongetragen hat. Die Europa-Stadion-Tour dürfte also ohne Einschränkungen fortgesetzt werden können.

In Deutschland spielen Rammstein vom 7. bis zum 10. Juni (München) und vom 15. bis zum 18. Juni (Berlin).