Rammstein bewerben Tour durch Amerika mit Zeppelin

Die Singer-Songwriterin Nadia Reid kommt im Sommer 2020 auf Tour und spielt drei Konzerte in Deutschland. Dabei stellt sie ihr neues Album „Out of my Province“ vor.

Nach ihren ersten beiden Alben „Listen to Formations, Look for the Signs“ und „Preservation“ veröffentlicht die neuseeländische Singer-Songwriterin Nadia Reid im Februar 2020 ihr drittes Album „Out of my Province“. Am 03. Dezember brachte Reid, die 2017 unter anderem auf der Tour von Ryan Addams auftrat, mit „Best Thing“ die erste Single-Auskopplung aus ihrem neuen Album heraus. Darin spielt sie mit einem Mix aus Folk und Pop und erweitert das Genre mit emotionalen Streicher-Passagen. Seit 2014 macht die Indie-Folk Sängerin nun mit Tracks wie „Some are Lucky“ oder „Call the Days“ auf sich aufmerksam. 2020 geht sie auf große Tour…