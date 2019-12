Robbie Williams: „Rammstein sind die deutschen Beatles“

Rammstein als Kolonialherren in Afrika – das hat zu lustigen Dreharbeiten geführt. Hier sehen Sie das Making-of zu „Ausländer“.

Rammstein haben ein Making-of-Video zur dritten Single ihres Albums „Rammstein“ geteilt. Die Berliner, die beim INTERNATIONAL MUSIC AWARD den Publikumspreis für die „Beste Performance“ erhalten, zeigen darin, dass die Dreharbeiten zu einem ernsten Thema durchaus amüsant sein können. In „Ausländer“ geht es um die Frage, was eigentlich ein Ausländer ist – und was Touristen bzw. als Kolonialherren verkleidete Rammstein-Musiker eigentlich im Ausland so anstellen. Richard Z. Kruspe schießt Flake mit einem Maschinengewehr vor die Füße, die anderen lassen sich per Sänfte durch die Gegend tragen. Und am Ende steigen Rammstein selbst in Gummiboote, die wir seit der Flüchtlingskrise alltäglich in…