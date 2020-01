Rammstein: Hier sind die finalen Tourdaten 2020 – Rammerika!

Das wird Sie auch interessieren





Jetzt ist’s raus: Nachdem Rammstein auf Facebook schon mit „Get Ready, Amerika“, „Rammerika“-Wortspiel und Zeppelinen-über-Skyline-Städteraten für Aufsehen sorgten, stehen nun die Tourdaten für den amerikanischen Kontinent fest.

Die Band wird drüben überm großen Teich zehn Konzerte geben, davon auch eines in Kanada und eines in Mexiko. Die Tour beginnt am 20. August in Montreal, dann geht’s langsam Richtung Südosten, und das Finale steigt am 27. September in Mexiko City.

Vorher aber geht’s – natürlich! – nochmal nach Europa – im Mai beginnt die hiesige Konzertreise.

Rammstein 2020: Live in Nordamerika

Aug. 20 – Montreal, Quebec @ Parc Jean-Drapeau

Aug. 23 — Philadelphia, Penn. @ Lincoln Financial Field

Aug. 27 – Washington D.C. @ FedExField

Aug. 30 – Minneapolis, Minn. @ U.S. Bank Stadium

Sept. 03 – Chicago, Ill. @ Soldier Field

Sept. 6 – Foxborough, Mass. @ Gillette Stadium

Sept. 10 – East Rutherford, N.J. @ Metlife Stadium

Sept. 16 – San Antonio, Texas @ Alamodome

Sept. 19 – Los Angeles, Calif. @ Los Angeles Memorial Coliseum

Sept. 27 – Mexico City, Mexico @ Foro Sol

Rammstein auf Facebook: