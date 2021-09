Brumm brumm Rammstein: Jetzt gibt’s den „Rammstein Tour Truck“ zum Spielen

Foto: WireImage, Annamaria DiSanto. All rights reserved.

Die riesige Rammstein-Bühne samt ihrer Pyro-Vorrichtungen ist der Stoff, aus dem die Mythen sind. Transportiert wird sie von Stadion zu Stadion durch Trucks. 90 Trucks, wie ein Spielzeughersteller wissen will.

Angeblich befördern diese 90 LKWs sogar „eigene Kraftwerke“, damit das Stromnetz am jeweiligen Auftrittsort nicht überlastet wird und die Stadt keine Energieversorgungs-Probleme bekommt. Wie genau die Trucks befüllt werden, bleibt ein Geheimnis, aber zumindest das Gefährt an sich gibt es jetzt in Miniaturformat für Zuhause. Der „Rammstein Tour Truck“ hat eine exklusive Zugmaschine und sei mit Level 3 „auch für Gelegenheitsbastler geeignet“. Im Bausatz von Revell sind auch Wasserschiebebilder enthalten, außerdem Chromteile, wie Felgen und Außenspiegel. Der Hersteller verspricht, dass Zugmaschine und Auflieger dank der einteiligen Kabine leicht zusammengebaut werden können.

Der Maßstab beträgt 1:32, das Set enthält 96 Teile, der fertige Truck hat eine Länge von 55,4 Zentimetern. Das Nummernschild trägt den Aufdruck „Reise Reise“.