Rammstein: Neue Tourdaten 2020

Allem Anschein nach gehen Rammstein 2020 in den USA, Kanada und Mexiko auf Tournee. Auf Facebook hat die Band einen Post abgesetzt mit der Überschrift „Get Ready, Amerika!“.

Darunter ist eine Landkarte des Kontinents zu sehen, mit den eingefärbten Bundesstaaten Kalifornien, Texas, Minnesota, Illinois, Maryland, Pennsylvania, New York und Massachusetts. Dazu Quebec in Kanada sowie die Stadt Mexiko City in Mexiko.

Die Verlinkung zur Homepage führt zu einem Snippet des Rammstein-Lieds „Amerika“. Damit jedenfalls hätten Till Lindemann und Co. wieder einen ziemlich vollen Tourplan für dieses Jahr: denn Europa-Konzerte stehen natürlich auch noch an.

Rammstein auf Facebook: