Champions der Erregung 2019: Rammstein

Zwischen „Skills in Pills“ und „F&M“ vergingen vier Jahre. Nun könnte alles deutlich schneller kommen. Rammstein-Sänger Till Lindemann sagte, dass Lindemann-Kollege Peter Tägtgren bereits neue Instrumentals fertig habe – es fehlten praktisch nur noch die Lyrics.

Lindemann haben gerade erst ihr lang erwartetes Album „F&M“ veröffentlicht, doch schon jetzt denkt Sänger Till Lindemann über ein neues Album nach. Der „Rammstein“-Frontmann eröffnete in einem Gespräch mit Kerrang!, dass Band-Kollege Peter Tägtgren bereits genug Instrumentals vorgelegt hat, um ein neues Album auf den Markt zu bringen. Lindemann im Interview: „Nun, tatsächlich hat Peter bereits wirklich gute Instrumentals geschrieben, das nur auf Lyrics wartet. Die Tür ist also bereits geöffnet.“ Klingt so, als ob Fans diesmal nicht lange auf neue Songs warten müssen. Derweil sind Lindemann im Februar 2020 auf Deutschland-Tournee – ab Ende Mai geht Till Lindemann mit…