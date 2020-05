Rammstein: Tour-Verschiebung polarisiert Fans

Foto: LatinContent via Getty Images, Santiago Bluguermann. All rights reserved.

Aufgrund der grassierenden COVID-19-Pandemie war es abzusehen, dass Rammstein ihre ab Mai 2020 geplante Europatournee verschieben müssen.

Nun gab die Band um Till Lindemann Ersatztermine für die Shows bekannt, die allesamt auf das Jahr 2021 verlegt wurden. Die Reaktionen der Fans in den sozialen Netzwerken sind dabei recht gemischt.

Positive Reaktionen von Fans

„Großartige Neuigkeiten. Sie haben es echt sehr, sehr gut geschafft, nahezu die selben Termine und den gleichen Tourkalender zu behalten“, schreibt eine australische Fanpage der Band in einem Facebook-Kommentar. „Absolut, ich bin auch sehr beeindruckt, es muss eine Wahnsinnsarbeit gewesen sein, alle Termine einzuhalten und alle in so kurzer Zeit zu verschieben!“, stimmt dem ein Anhänger der Band zu.

Überhaupt scheint die schnelle Planung der Ersatzshows bei vielen gut anzukommen: „Vielen Dank für all die Bemühungen, eine ganze Tour unter solchen Bedingungen zu verschieben, kann keine leichte Aufgabe gewesen sein. Ich bin beeindruckt und sehr glücklich“, zeigt sich ein Anhänger der Band dankbar. „Gute Arbeit, so eine große Tournee neu aufzustellen, für die Fans natürlich tolle Neuigkeiten“, sieht das eine weitere Person ähnlich positiv.

Und was ist mit Rückgabe der Rammstein-Tickets ?

Nicht alle sind jedoch begeistert – das zeigt sich beispielsweise auf der Facebook-Seite der Ticketplattform Eventim. „Und was ist mit Rückgabe der Tickets ?! Mein neuer Termin ist an einem Dienstag…wozu habe ich mir im Vorfeld den Sonntag ausgesucht“, schreibt ein enttäuschter Fan.

Dass eine Konzertverschiebung für den einen oder anderen auch terminliche Schwierigkeiten mit sich bringt, war indes zu erwarten – viele erkundigten sich über Konditionen zu Ticketrückgaben oder Umtauschmöglichkeiten. „Ich habe Karten für mehrere Termine, können wir für die, die jetzt nicht möglich sind, Rückerstattungen erhalten?“, fragt eine Person.

Auch eine Frage zu einer (hypothetischen) weiteren Absage wird gestellt: „Was, wenn Ihr das Datum nicht einhalten könnt, Rammstein? Und was ist mit den Rückerstattungsbedingungen, wenn Sie es nicht zum Konzert schaffen?“

Werden US-Shows stattfinden?

Etliche Fans aus den USA wollen hingegen wissen, wie der Status Quo bei den Planungen für die Konzerte in Nordamerika sind. Im August und September 2020 hat die Band eine Tournee auf dem Kontinent anberaumt. Ob diese stattfinden kann, bleibt abzuwarten. Rammsteins Europatournee beginnt nun am 22. Mai 2021 in Leipzig – und nicht mehr wie geplant in Klagenfurt. Das Konzert in der österreichischen Stadt findet am 27. Mai 2021 statt. Alle Tickets behalten ihre Gültigkeit.

Die neuen Rammstein-Tourdaten