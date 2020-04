Das wird Sie auch interessieren





Die Rammstein-Tournee durch Deutschland fällt ins Wasser. Aufgrund des Beschlusses der Bundesregierung dürfen bis zum 31. August keine Großveranstaltungen stattfinden (zur Definition einer Großveranstaltung geht es hier).

Keine Festivals, keine Bundesligaspiele, keine großen Open Airs: Das bedeutet eben auch, dass die Mega-Show der Brachial-Rocker von Rammstein 2020 nicht inszeniert werden kann. Auch, wenn es von Seiten der Band, als auch des Veranstalters dazu noch kein Statement gibt.

Auf dieser Seite versammeln wir alle Infos zu Nachholterminen und Tickets.

Wann wäre die Tour durch Europa losgegangen, welche Konzerte sind in betroffen?

Am 25. Mai wäre der Startschuss gewesen, in Klagenfurt. Dass die Termine in Deutschland, Österreich und der Schweiz ausfallen, scheint klar. Ob ab Juli die anstehenden Termine in Italien, Polen, Estland, Norwegen und Dänemark wahrgenommen werden, ist noch unklar.

25. Mai Wörthersee Stadion Klagenfurt AT

29. Mai Red Bull Arena Leipzig DE

30. Mai Red Bull Arena Leipzig DE

02. Jun Mercedes-Benz Arena Stuttgart DE

03. Jun Mercedes-Benz Arena Stuttgart DE

06. Jun Stadion Letzigrund Zürich CH

07. Jun Stadion Letzigrund Zürich CH

10. Jun Event Site Ostend Ostend BE

14. Jun Principality Stadium Cardiff UK

17. Jun Boucher Road Playing Field Belfast UK

20. Jun Ricoh Stadium Coventry UK

24. Jun Goffertpark Nijmegen NL

27. Jun Merkur Spiel-Arena Düsseldorf DE

28. Jun Merkur Spiel-Arena Düsseldorf DE

01. Jul Volksparkstadion Hamburg DE

02. Jul Volksparkstadion Hamburg DE

04. Jul Olympiastadion Berlin DE

05. Jul Olympiastadion Berlin DE

09. Jul Groupama Stadium Décines FR

10. Jul Groupama Stadium Décines FR

13. Jul Stadio Olimpico Grande Torino Turin IT

17. Jul PGE Narodowy Warschau PL

21. Jul Song Festival Grounds Tallinn EST

26. Jul Granåsen Trondheim NO

27. Jul Granåsen Trondheim NO

04. Aug Ceres Park Aarhus DK

Träten sie denn nur in Europa auf?

Nein, nach Tourende in Europa wäre es nach Amerika weitergegangen: Am 20. August hätten sie ihre Nordamerika-Konzertreise in Montreal eröffnet. Allerdings mehren sich in Amerika die Stimmen von Gouverneuren, vor allem in Kalifornien und dem Staat New York, die besagen, dass für dieses Jahr generell nicht mehr mit Gigs in Übersee gerechnet werden könne.

Würde sich die 2021er-Show von der 2020er-Show unterscheiden?

Für spontane Setlist-Änderungen sind Rammstein nicht bekannt. Was 2019 funktionierte, dürfte auch 2021 funktionieren.