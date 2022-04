Rammstein: Unter dieser Zick-Zack-Telefonnummer ist die Band erreichbar

Rammstein widmen sich auf ihrer neuen neuen Single „Zick Zack“ dem Thema Schönheits-OP-Wahn — und wie man es von der Band gewohnt ist, rühren Till Lindemann, Richard Kruspe & Co. dafür auch ordentlich die PR-Trommel. Diesmal rief man eine eigene (fiktive) Beauty-Klinik und eine (tatsächlich existierende) Hotline ins Leben. Empfehlung der Redaktion Nach Rammstein-Challenge: Hier ist die offizielle Tracklist zum neuen Album „Zeit“

Auf ihren sozialen Netzwerken veröffentlichte die Band eine obskure Bildreihe, auf der jedes Mitglied als Beauty-OP-Fanatiker zu sehen ist — Oliver Riedl weist dabei frappierende Ähnlichkeit mit Designer und Dschungelcamper Harald Glööckler auf. „Schöner größer härter“ lautet der Slogan der „Zick Zack Beauty Clinic“, der auf allen sechs Bildern zu finden ist — samt einer Telefonnummer und der Aufforderung „Carpe that diem – call now!“

Telefonnummer existiert tatsächlich:

Wer bei der Nummer anruft, wird von einer Stimme begrüßt, die einen vor die Wahl stellt: „Welcome to the Zick Zack Clinic. Dial 1 to make an appointment. Dial 2 to hear more about ‚Zick Zack‘. Dial 3 to talk to our customer service“. Drückt man die 1, erfährt man das Releasedatum: den 7. April 2022 um 18:00 deutscher Zeit. Die Nummer 2 führt hingegen zu einem kurzem, instrumentalen Ausschnitt. Statt zum Customerservice führt die Taste 3 zu einer eindringlich dargebotenen Textzeile von Till Lindemann. Die Telefonnummer ist nach wie vor aktiv.

Das sind die sechs von Beauty-OPs verunstalteten Rammstein-Mitglieder

Till Lindemann:

Christian „Flake“ Lorenz:

Richard Kruspe:

Oliver Riedl:

Paul Landers:

Christoph Schneider:

„Zick Zack“ ist die zweite Single-Auskopplung des kommenden Rammstein-Albums „Zeit“. Dieses erscheint am 29. April 2022 — den Titeltrack präsentierte die Band bereits im März mit einem gewohnt imposanten Video.