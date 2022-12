Vinyl-Charts 2022: Rammstein mit „Zeit“ an der Spitze

Die Ermittlung der diesjährigen Vinyl-Verkaufszahlen ist da! Platz 1 haben Rammstein, wie auch bei den Album-Charts, mit mehr als 40.000 Verkäufen im Sturm erobert.

Empfehlung der Redaktion „Layla“ weiterhin auf Platz 1 der Single-Charts in Deutschland

Das sind die Vinyl-Charts 2022

Die Plätze 1 bis 10

Entgegen mancher Schätzungen haben Rammstein Taylor Swifts „Midnights“ (Platz 2) den ersten Platz weggeschnappt. So findet sich Swift auf Platz 2 wieder, gefolgt von „Alles aus Liebe: 40 Jahre Die Toten Hosen“ (Platz 3). Mit „Harry’s House“ schaffte es Harry Styles auf die Vier. Die Red Hot Chili Peppers folgen mit „Unlimited Love“ auf Position fünf.

Caspers „Alles war schön und nichts tat weh“ (Platz 7) und „Kargo“ (Platz 8) von Kraftklub vertreten als einzige Werke das Genre Rap. Auch Produktionen von Musik-Legenden wie ABBAs „Voyage (Platz 6) und Ozzy Osbournes „Patient Number 9“ (Platz 9) haben es in die Top 10 geschafft.. Mit „30“ schließen die Broilers die vorderen Plätze auf der Nummer 10 ab.

Die Plätze 11 bis 20

Die Ärzte, Die Toten Hosen und die Red Hot Chili Peppers sind jeweils mit zwei Alben in der Auflistung vertreten. Dabei handelt es sich bei den Toten Hosen neben „Alles aus Liebe…“ um die Jubiläumsedition „Bis zum bitteren Ende – Live!“ (Platz 13) . Die Chili Peppers waren neben „Unlimited Love“ auch noch mit „Return Of The Dream Canteen“ (Platz 15) erfolgreich. Mit ihrer Neuauflage der 1993er-Platte „Die Beste in Menschengestalt“ (Platz 18) und „Planet Punk“ (Platz 19) haben auch Die Ärzte doppelt in den deutschen Vinyl-Charts für 2022 gepunktet.

Die Platzierungen im Überblick

ZEIT (Rammstein) MIDNIGHTS (Taylor Swift) ALLES AUS LIEBE: 40 JAHRE DIE TOTEN HOSEN (Die Toten Hosen) HARRY’S HOUSE (Harry Styles) UNLIMITED LOVE (Red Hot Chili Peppers) VOYAGE (ABBA) ALLES WAR SCHÖN UND NICHTS TAT WEH (Casper) KARGO (Kraftklub) PATIENT NUMBER 9 (Ozzy Osbourne) PURO AMOR (Broilers) 30 (Adele) SERVANT OF THE MIND (Volbeat) BIS ZUM BITTEREN ENDE – LIVE! (Die Toten Hosen) FEAR INOCULUM (Tool) RETURN OF THE DREAM CANTEEN (Red Hot Chili Peppers) CLOSURE / CONTINUATION (Porcupine Tree) NEVERMIND (Nirvana) DIE BESTIE IN MENSCHENGESTALT (Die Ärzte) PLANET PUNK (Die Ärzte) ONLY THE STRONG SURVIVE (Bruce Springsteen)

Alle Platzierungen wurden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie e.V. erhoben und beziehen sich auf den Zeitraum von Dezember 2021 bis November 2022. Grundlage der Hitlisten sind die Verkaufs- und Nutzungsdaten von 2800 Händler*innen.

Hier gibt es Rammsteins „Zeit“ zu hören: