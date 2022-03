Die erste, gleichnamige Single des kommenden Rammstein-Albums „Zeit“ war am 10. März als YouTube Premiere präsentiert worden. Seither gab es immer wieder Gerüchte über die offizielle Tracklist der am 29. April erscheinenden Platte. Diesen wurde nun ein Ende gesetzt: Mit einer Schnitzeljagd.

Auf Twitter posteten Rammstein am vergangenen Freitag (25. März) die Ankündigung des Spiels. Insgesamt hatten sie, passend zum Titel des Albums, elf „Zeit Kapseln“ verstecken lassen – verteilt über den gesamten Globus. Diese sollten für die elf Titel stehen, die die neue Scheibe enthalten wird.

Rammstein have hidden 11 Zeit Capsules across the globe. The coordinates for the first seven capsules are now live at https://t.co/GPAhPqoTre – follow them to find a capsule near you! Each finder of a Zeit Capsule will automatically win 2 tickets + travel to a Rammstein show! pic.twitter.com/ocdej1d2FY

Anhand von Koordinaten sollten die Fans ausschwärmen und sich auf die Suche nach den Kapseln machen. Die versprochene Belohnung: Nicht nur Zugang zur offiziellen Tracklist, sondern außerdem noch jeweils zwei Tickets für eine Rammstein-Show am Ort ihrer Wahl, sowie die Anreise zum Konzert.

Die Koordinaten für die ersten sieben „Zeit Kapseln“ wurden am Freitag veröffentlicht, die übrigen vier gab es drei Tage später (28. März). Die glücklichen Finder dieser letzten vier Schatztruhen erhielten zu den oben genannten Gewinnen auch noch eine signierte Sonderedition des neuen Albums dazu.

Time is running, found a Zeit Capsule yet? The coordinates for the next 4 capsules are live at https://t.co/GPAhPqGuPO – track them down to unlock the tracklist and get a signed special-edition of the new album, as well as tickets + travel to a Rammstein show of your choice! pic.twitter.com/jAoJDI9Qr5

Nur einen Tag später waren bereits alle „Kapseln“ gefunden, schrieb die Band am 29. März auf Twitter. Zusätzlich veröffentlichte die Berliner Band um Till Lindemann dann auch die offizielle Tracklist. Die Titel des neuen Albums lauten:

𝗭𝗲𝗶𝘁 waits for no-one! All Zeit Capsules have been found across the world!

Thanks to everyone for participating, Rammstein can now officially announce the tracklist to „Zeit“, the new album, out on April 29 2022!

Pre-order yours here: https://t.co/cV4Mj9vok5 pic.twitter.com/XSQH8lIGiK

