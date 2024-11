The Weeknd würdigt Quincy Jones: „Lasst uns sein Leben feiern“

The Weeknd hat seinem verstorbenen Idol Quincy Jones Tribut gezollt. „Lasst uns heute sein Leben feiern“, schrieb der Musiker in seiner Trauerbekundung am 4. November. Der Produzent und Songwriter Quincy Jones war am Sonntag (3. November) im Alter von 91 Jahren gestorben.

„Der Grund, warum ich überhaupt Musik mache“

The Weeknd, bürgerlich Abel Tesfaye, drückte seine Anerkennung in einem Post auf X aus. „Meine Fans wissen, wie wichtig Quincy für die Struktur meiner Musik war.“ Angehängt an den Beitrag teilte er das Vorwort aus Jones‘ Biographie „12 Notes on Life and Creativity“ aus dem Jahr 2022. Geschrieben hatte es Tesfaye selbst. Er sei schon als Kind ein „großer Fan“ des Musikers gewesen, schrieb er dort. Er nannte das verstorbene Multitalent sein „Idol“. Jones sei der Grund, warum er „überhaupt Musik mache“. Noch bevor die beiden Stars je miteinander sprechen sollten, habe The Weeknd schon „jeden Hinweis auf seine Großartigkeit“ aufgesaugt. Allein dadurch habe er das Gefühl gehabt, ihn schon zu kennen, schrieb er im Vorwort.

Ein Ratschlag, den er nicht vergessen wird

Zu einem Treffen sollte es allerdings erst Jahre später kommen. Bei einer Show von The Weeknd in Las Vegas 2015 sei Quincy Jones unangekündigt aufgetaucht. „Ich verlor fast den Verstand, als ich hörte, dass mein Idol am Bühnenrand saß, um mir bei meinem Auftritt zuzusehen. Sobald ich meinen letzten Song beendet hatte, konnte ich nicht schnell genug zu ihm hinübergehen.“ Dabei beschrieb Abel Tesfaye, wie er in dem Moment alles andere um ihn herum vergessen habe.

Quincy Jones sollte ihm an diesem Abend einen für ihn bedeutenden Rat mitgeben. „Als ich mich ihm näherte, war das Erste, was Q mir sagte: ‚Geh zu deinen Fans. Mach Fotos und gib ihnen Autogramme. Ich werde danach immer noch hier sein und auf dich warten. Sie sind wichtiger.‘“ Das nahm sich The Weeknd wohl zu Herzen, denn „nichts ist wertvoller als die Menschen um mich herum, und etwas zurückzugeben ist immer besser, als etwas zu bekommen.“

Trauer in der Musikwelt und darüber hinaus

Zum Tod von Quincy Jones äußerten sich bereits viele weitere Prominente. Stevie Wonder schrieb: „Quincy zu verlieren, ist mehr als herzzerreißend.“ Paul McCartney erinnerte sich an seinen „sehr positiven, liebevollen Geist“. Und auch Kamala Harris trauerte am Tag der Wahl in den USA um den Musik-Titanen, der für die Produktion vieler bedeutender Soul-, Pop- und R’n’B-Alben verantwortlich war. „Ich habe mich geehrt gefühlt, Quincy einen Freund nennen zu dürfen, und ich werde mich immer an seinen großzügigen Geist, seine selbstlose Unterstützung und seine tiefe Freundlichkeit erinnern“, so die Vize Präsidentin.