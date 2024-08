The Prodigy ehren Keith Flint mit Lasershow – hier sehen

The Prodigy haben bei ihren Auftritten am 23. August beim Reading und am darauffolgenden Tag beim Leeds Festival mit einer Laserprojektion ihrem verstorbenen Frontmann Keith Flint Tribut gezollt.

Diese Lasershow zeigte Flints Umrisse in Neongrün. Seine Silhouette war aufgrund seiner Frisur, mit der er sich beispielsweise auch im 1996er „Firestarter“-Clip präsentierte, sofort erkennbar. Der Moment wurde vom Publikum umfassend gefilmt und mit jeder Menge Applaus quittiert.

Seht hier einen Mitschnitt der Live-Ehrung:

The Prodigys Liam Howlett sprach in einem 2021er-Interview mit „NME“ offen über die Herausforderungen, die damit einhergingen, die Gruppe nach Flints Tod wieder auf die Bühne zu bringen. „Nach dem Verlust von Keith konnten wir nicht einmal an die Band denken. Erst zwei Jahre nach seinem Tod haben wir uns gefragt, ob wir überhaupt wieder live spielen sollten“, so Howlett. Und weiter erklärte er: „Es war unglaublich schwer, ohne unseren Bruder aufzutreten, aber die Unterstützung des Publikums half uns dabei, die emotionale Last zu tragen. Diese Konzerte waren von großer Bedeutung für uns, und die Rückmeldung der Fans zeigte uns, dass wir den richtigen Weg eingeschlagen haben.“

