Ray Stevenson ist tot: Marvel-Schauspieler während Dreh in Italien gestorben

Ray Stevenson ist tot. Das bestätigten seine Publizistin Nicki Fioravante und seine in den USA ansässige PR-Firma „Viewpoint“ gegenüber der „BBC“ und dem „Hollywood Reporter“. Weitere Einzelheiten zur Todesursache sind bisher nicht bekannt.

Fest steht, dass der nordirische Schauspieler im Alter von 58 Jahren in Italien während eines Film-Drehs starb. Einem Bericht der italienischen „Repubblica“ zufolge musste Stevenson schon am Samstag ins Krankenhaus auf der Insel Ischia eingeliefert werden. Dort stand der Schauspieler für seinen Film „Cassino auf Ischia“ unter der Regie von Frank Ciota vor der Kamera. Sein Tod wurde vier Tage vor seinem 59. Geburtstag bekannt gegeben.

RIP Ray Stevenson, whose turn as Titus Pullo on ROME is one of the greatest effortlessly charming performances of TV’s golden age. A warm guy, by all accounts, and a serious craftsman. He’ll be sorely missed. pic.twitter.com/1qYPUITtnk — Gretchen Felker-Martin (@scumbelievable) May 22, 2023

Ray Stevenson: Seine bekanntesten Rollen

Stevenson ist besonders für seine Rolle des „Volstagg“, dem besten Freund von „Thor“ im Marvel-Universum, bekannt. Auch in einer deutschen Produktion war er zu sehen: 2022 spielte Stevenson den Marine-Offizier Jack Swinburne in der dritten Staffel der Serie „Das Boot“. Zudem spielte er im Marvel-Film „Punisher: War Zone“ die Hauptfigur „Frank Castle“. In den Serien „Vikings“, „Dexter“ sowie in der Star-Wars-Serie „Ahsoka“ spielte er ebenfalls mit.

Weitere wichtige Engagements zeigte er in „King Arthur“ von 2004 und in „Die drei Musketiere“ von 2011. Stevenson spielte auch „Blackbeard“ in der von Michael Bay produzierten Serie „Black Sails“ aus 2016. (2016-2017).