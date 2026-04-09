Record Store Day 2026: „Warum wir Platten lieben“

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Seit 2008 findet der in den USA entstandene „Record Store Day“ statt, traditionsgemäß am dritten Samstag im April. 2026 wird dieser höchste Plattenladen-Feiertag von einem umfangreichen Vinyl-Sonderheft des ROLLING STONE begleitet, das am 10. April erscheint und das Sie hier bestellen können.

Es geht beim RSD um den „international koordinierten Aktionstag unabhängiger Plattenläden“, mittlerweile in der 19. Ausgabe. Europa und damit auch Deutschland schlossen sich der Bewegung erst später an. Das Event setzt auf eine Mischung aus exklusiven Veröffentlichungen, lokalen Veranstaltungen und der gezielten Stärkung des stationären Musikhandels. Weltweit beteiligen sich tausende unabhängige Shops, die den Tag nicht nur als Verkaufs-Bonanza, sondern auch als kulturellen Treffpunkt mit lokalen Akzenten inszenieren.

Im Zentrum stehen traditionell streng limitierte Sonder-Veröffentlichungen auf Vinyl. Für 2026 werden mehrere hundert exklusive Titel erwartet, darunter Reissues, Archivmaterial sowie speziell für den Tag produzierte Editionen aktueller Künstler. Heuer zählen dazu etwa Sonderpressungen von Bruce Springsteen oder exklusives Material von Van Halen. Gleichzeitig beteiligen sich jüngere Acts und Indies aller Couleur mit limitierten Auflagen – was die stilistische Bandbreite von Rock über Pop bis hin zu elektronischer Musik unterstreicht.

Zum Programm gehören In-Store-Konzerte, DJ-Sets und Signierstunden. So verwandeln sich zahlreiche Geschäfte für einen Tag in temporäre Veranstaltungsorte, teils mit Meet-and-Greets – also Handschütteln und Schwätzchen mit Musikern. In manchen Städten entsteht dabei eine „Queuing Culture“: Fans stehen oft schon in den frühen Morgenstunden an, um sich begehrte Releases zu sichern, die zunächst ausschließlich vor Ort erhältlich sind.

Der „Record Store Day“ generiert nach eigenen Angaben gezielte Umsatzspitzen für Indie-Shops, stärkt die Sichtbarkeit von Vinyl als Sammlerformat und fördert die Bindung zwischen Publikum und der lokalen Club- und Produzenten-Szene.

Das Vinyl-Sonderheft des ROLLING STONE

ROLLING STONE hat dazu passend ein neues Vinyl-Sonderheft aufgelegt – 122 Seiten, exklusive Stories, ein umfangreiches Special rund um die schwarze Scheibe: von der Aufnahmetechnik bis zur Underground-Culture. Dabei kommen alle Generationen zu Wort, wenn etwa der verstorbenen BBC-Radio-Legende John Peel gedacht wird. Außerdem gibt es ein Interview mit Bestseller-Autor Ian Rankin.

Der Zustand der Plattenläden in Deutschland wird ebenso analysiert wie das RS-Vinyl-Team bei Produzenten wie Josh Miller vorbeigeschaut hat – die trotz aller digitalen Möglichkeiten das Analoge nicht missen möchten. Der stabile Marktanteil von Vinyl im aktuellen Musikmarkt bekommt hier bunt und lebendig allerlei freundliche Gesichter.