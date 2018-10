Promi-Fans sind für besonders leidenschaftlichen Einsatz bei Sportspielen bekannt – dies ist ja auch sehr kamerawirksam, und die Celebrities sitzen meist auf den besseren, gut für alle Leute sichtbaren Plätzen.

Berühmtester Fan der L.A. Lakers ist wohl Jack Nicholson, der sich einst in seine Verträge schrieben ließ, dass er an Tagen, an denen das Basketball-Team Heimspiel hat, nicht drehen muss. Aber dafür ist Nicholson wohl auch nie so hitzköpfig aufgetreten wie nun Anthony Kiedis.

Der Sänger der Red Hot Chili Peppers gab, unzufrieden mit dem Spielverlauf, etliche Zwischenrufe von sich und stürmte sogar das Feld.

Als bei der nächsten Gelegenheit diverse Basketballer suspendiert wurden, ergriffen die Schiedsrichter die Gelegenheit und verbannten Kiedis gleich mit.

Anthony Kiedis muss gehen:

Anthony Kiedis got ejected from the Lakers game last night, and it looks like he was wearing a disguise pic.twitter.com/Oqd5DwRgk7 — Boys & Gurleys In America (@CTowersCBS) October 21, 2018

AK (Anthony Kiedis) from Red Hot Chilie Peppers should of gotten kicked out the game for yelling profanities and flipping the bird to Chris Paul and the #Rockets staff. This is unacceptable @Lakers if this was a regular joe/fan he would of got kicked out the building. #NBA pic.twitter.com/ntSAGhlNku — deх (вall dnт lιe)🎙 (@balldntlie) October 21, 2018