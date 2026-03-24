Neue Netflix-Doku über die Red Hot Chili Peppers lässt Gründungsgitarristen Hillel Slovak per KI sprechen

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Die neue Netflix-Dokumentation über die Anfangsjahre der Red Hot Chili Peppers und den Einfluss ihres Gründungsgitarristen Hillel Slovak verwendet eine KI-generierte Stimme des verstorbenen Musikers, der darin seine persönlichen Tagebücher vorliest.

Regisseur Ben Feldman macht keinen Hehl aus dem Einsatz von künstlicher Intelligenz zur Rekonstruktion von Slovaks Stimme in „The Rise Of The Red Hot Chili Peppers: Our Brother, Hillel“ – bereits zu Beginn des Films weist ein Hinweis darauf hin, dass die Audioaufnahmen digital nachgebaut wurden.

Feldman hatte zuvor erklärt, er habe sich das Einverständnis von Slovaks Familie eingeholt, um KI einzusetzen und „Hillels Stimme seine eigenen Tagebücher lesen zu lassen“ – er sei überzeugt gewesen, dass dies „ein entscheidender Weg sei, seine Worte lebendig werden zu lassen“.

Kiedis und Flea im Interview

Der Film enthält ausführliche Kamerainterviews mit Red-Hot-Chili-Peppers-Frontmann Anthony Kiedis und Michael „Flea“ Balzary, ergänzt durch Slovaks Tagebucheinträge. Gemeinsam zeichnen sie nach, wie das Trio Ende der Siebziger- und Anfang der Achtzigerjahre an derselben Schule im Großraum Los Angeles beste Freunde wurde.

Die Dokumentation begleitet die frühen Jahre der Band, die sich durch die Rock- und Punkszene kämpfte, bevor sie zur ikonischen Gruppe wurde, die sie heute ist. Slovak wirkte an den ersten drei Studioalben der Band mit, bevor er 1988 im Alter von 26 Jahren an einer versehentlichen Heroinüberdosis starb.

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Die Band hat klargestellt, dass die Netflix-Dokumentation kein offizielles Red-Hot-Chili-Peppers-Projekt ist. Im Januar erklärten sie, sie hätten „kreativ nichts damit zu tun“. „Wir haben dem Interview aus Liebe und Respekt für Hillel und sein Andenken zugestimmt“, hieß es in einem Statement. „Das eigentliche Thema dieses Netflix-Specials ist Hillel Slovak, und wir hoffen, dass es Interesse an ihm und seinem Werk weckt.“

„The Rise Of The Red Hot Chili Peppers: Our Brother, Hillel“ ist seit Freitag, dem 20. März, auf Netflix verfügbar – nach seiner Premiere beim SXSW in Austin, Texas, am 13. März.