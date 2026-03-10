Travis Scott erklärt dem Supreme Court: Rap-Lyrics in Todesurteil verfassungswidrig

Benny Andersson im Interview: Alle Infos zu „Piano“, der ABBA-Hologramm-Tour und „Mamma Mia 2“

Einige der größten Namen des Rap haben sich hinter einen schwarzen Mann gestellt, dessen Rap-Lyrics bei seiner Verurteilung in Texas herangezogen wurden. Er sitzt im Todestrakt.

2009 verurteilte eine fast ausschließlich weiße Jury James Garfield Broadnax wegen der Ermordung zweier Männer bei einem Raubüberfall im Jahr zuvor in der Nähe von Garland, Texas. Die Staatsanwaltschaft hatte alle potenziellen Geschworenen, die schwarz waren, aus dem Verfahren ausgeschlossen. Nach der Verurteilung führten die Staatsanwälte Broadnax‘ Lyrics ein, als darüber entschieden wurde, ob er zum Tode verurteilt werden sollte. Während der Beratungen bat die Jury laut der „New York Times“ gleich zweimal darum, 40 Seiten handgeschriebener Lyrics von Broadnax einsehen zu dürfen. Broadnax‘ Anwälte beantragten letzten Monat beim Supreme Court (SCOTUS), seine Hinrichtung – die für nächsten Monat angesetzt ist – zu stoppen und seinen Fall neu zu prüfen.

Ein sogenannter Amicus-Curiae-Brief wurde im Namen von Killer Mike, T.I., Young Thug, Fat Joe, N.O.R.E. und weiteren Künstlern, Musikwissenschaftlern und Kunstorganisationen zur Unterstützung von Broadnax eingereicht. Travis Scotts Rechtsteam reichte am selben Tag einen eigenen Amicus-Brief beim Supreme Court ein. Beide argumentieren, dass die Verwendung von Rap-Lyrics im Verfahren verfassungswidrig war.

Scotts Brief an den Supreme Court

„Die Staatsanwälte argumentierten, dass Mr. Broadnax allein deshalb künftig gefährlich sein werde, weil er ,Gangster-Rap‘ praktiziere“, heißt es in Scotts Brief. „Ein solches Argument wirkt funktional als kategorische und eindeutig verfassungswidrige inhaltsbezogene Bestrafung von Rap-Musik als Ausdrucksform.“

Darüber hinaus argumentiert der Brief: „Auf einer gewissen Abstraktionsebene ist die Realität noch problematischer: Rap-Musik aus dem Kontext zu reißen, setzt das gesamte Genre der strafrechtlichen Verfolgung aus.“

Scotts Brief argumentiert außerdem, dass Rap-Musik, die „vorwiegend von Minderheitenkünstlern geschaffen und historisch mit ihnen verbunden“ sei, durch den First Amendment geschützt sei, dass die Kriminalisierung von Rap-Musik eine Verletzung dieser Rechte darstelle und dass SCOTUS „die verfassungsrechtlichen Grenzen“ der Verwendung von „geschütztem künstlerischem Ausdruck als Beweis für kriminelle Neigung“ klarstellen solle.

Anwältin: Verfassungsrechte auf dem Spiel

In einer Stellungnahme gegenüber ROLLING STONE erklärte Ellyde R. Thompson, eine Anwältin, die Scott vertritt, der Fall „berühre grundlegende Verfassungsrechte“. Thompson fügte hinzu: „Ein Todesurteil darf niemals auch nur teilweise auf verfassungsrechtlich geschütztem künstlerischem Ausdruck beruhen.“

Der von Killer Mike und anderen eingereichte Brief argumentiert, dass Rap-Lyrics Fiktion seien, keine Autobiografie. „Übertriebene Geschichten über Gewalt, Sex und kriminelles Verhalten verkaufen sich an weite Teile der amerikanischen Bevölkerung – und jeder angehende Gangsta-Rapper muss diese Konventionen der Form erlernen und einüben“, heißt es darin.

Der Brief argumentiert weiter, Broadnax‘ Lyrics seien für seinen Fall irrelevant gewesen, da sie nicht in der Phase der Schuld- oder Unschulds-Feststellung verwendet wurden. Ihr Einsatz habe dazu gedient, „rassistische Vorurteile und Anti-Rap-Bias zu schüren“, und die Art, wie sie eingesetzt wurden, sollte ihn als gefährlich erscheinen lassen. „Dieser Fall veranschaulicht das rassistische Vorurteil, das ein Strafverfahren vergiftet, wenn der Staat die Rap-Lyrics eines Angeklagten nutzt, um Anti-Rap-Bias, die Fehlinterpretation von Rap-Lyrics und den durch Rap-Musik ausgelösten Anti-Schwarz-Bias zu kapitalisieren“, so der Brief.

„Einen Dolch durch das Herz“

Chad Baruch, ein Anwalt, der Killer Mike und Professor Erik Nielson vertritt – der ebenfalls im Brief namentlich genannt wird und an der University of Richmond lehrt –, sagte: „Dieser Fall bietet dem Supreme Court die ideale Gelegenheit, ein für alle Mal einen dringend benötigten Dolch durch das Herz der Kriminalisierung von Rap als Kunstform zu stoßen.“

In einer weiteren Stellungnahme erklärte Lucius T. Outlaw III, der ebenfalls als Anwalt an dem Brief beteiligt ist, der Staat Texas habe „Mr. Broadnax‘ künstlerischen Rap-Ausdruck missbraucht, um ein Todesurteil zu erwirken – indem er auf rassistische Stereotype und die Angst vor dem jungen schwarzen ,Superpredator‘ appellierte“.

Beide Briefs bitten SCOTUS darum, „den Petition for a Writ of Certiorari zu gewähren“ – also die Entscheidung eines untergeordneten Gerichts zu überprüfen.

Texas weist Kritik zurück

Anwälte des Staates Texas argumentierten, Broadnax‘ Anwälte hätten zu lange gewartet, um Einwände gegen die Verwendung seiner Lyrics zu erheben. Sie behaupteten, die Lyrics nur in einem kleinen Teil ihrer Argumentation verwendet zu haben.

„Egal wie schön es klingt oder wie grauenhaft es klingen mag – es ist immer noch nur Kunst“, sagte Killer Mike der „Times“. „Es ist eine Interpretation des menschlichen Geistes. Es ist kein Schuldeingeständnis.“