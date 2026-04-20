Der Supreme Court funktioniert besser als wir denken

Podcast-Moderatorin und geläuterte republikanische Politikstrategin Sarah Isgur möchte, dass wir alle aufhören, uns so viele Sorgen um den Supreme Court zu machen – sowohl Liberale, die über weitreichende Urteile und „gestohlene Sitze“ empört sind, als auch MAGA-Anhänger, die über angeblich illoyale Richter und kassierte Präsidialerlasse wütend sind. Der Court erfülle seine Aufgabe nicht, argumentiert sie in ihrem erhellenden und unterhaltsamen neuen Buch „Last Branch Standing“, wenn er nicht gegen mächtige Präsidenten und fragwürdige Rechtsprinzipien ankämpfe. Stattdessen verweist sie auf das Versagen der anderen beiden Staatsgewalten: das Weiße Haus der letzten zwei Jahrzehnte, das Präsidialerlasse als Regierungsinstrument missversteht, und – noch vernichtender – den Kongress, der sämtliche Pflichten vollständig aufgegeben hat.

Isgurs Lebenslauf dürfte bei Liberalen die Augenbrauen in die Höhe treiben. Nach der Harvard Law School und einem Referendariat bei Gericht arbeitete sie für Ted Cruz während dessen Kampagne für das Amt des Attorney General von Texas, leitete die Kommunikation für Carly Fiorinas Präsidentschaftskampagne 2016 und wechselte dann in Trumps erstes Weißes Haus, wo sie im Justizministerium unter Jeff Sessions tätig war. Doch dann landete sie, wie fast jeder Mensch mit Prinzipien, auf Trumps Feindesliste – aus welchem Vergehen auch immer, das bleibt rätselhaft – wahrscheinlich hat sie einfach ihren eigenen moralischen Kompass über blinde Loyalität gestellt. In den letzten Jahren moderiert Isgur einen der besten Rechtspodcasts, „Advisory Opinions“, gemeinsam mit „New York Times“-Kolumnist David French, leitet SCOTUSblog und arbeitet beim „Dispatch“, einer unabhängigen Mediengruppe.

(All das kann einen ein wenig faul fühlen lassen, aber auf die Frage nach ihrer täglichen Routine erinnert sie mich daran, dass sie von zu Hause aus arbeitet, Fälle durcharbeitet, und an den meisten Tagen „keine Hose anzieht“.)

„Last Branch Standing“ ist, ähnlich wie „Advisory Opinions“, ein flüssig geschriebener, aber scharfsinniger und gründlicher Blick auf den Supreme Court aus einer Mitte-rechts-Perspektive. Isgur nimmt die Leser mit ins innerste Heiligtum und zeigt die intensive Arbeit (und die Trinkgewohnheiten) der Clerks, die den Betrieb am Laufen halten; sie streut humanisierende Kurzporträts der neun amtierenden Richter ein (Amy Coney Barrett hat „Slow Horses“ am Stück durchgeschaut, Samuel Alitos Lieblingsfilm ist „Being There“ – wer hätte das gedacht?); bietet eine lebhafte und pointierte Geschichte des Courts und der wegweisenden Fälle, die die amerikanische Rechtsprechung geprägt haben; skizziert mögliche Reformen; und zeigt vor allem, warum der Court Fälle nicht in der Regel 6:3 entlang von Parteilinien entscheidet, sondern weitaus häufiger 3:3:3 gespalten ist. Ihre Analyse der Lagerbildung unter den Richtern wird sowohl Gelegenheitsbeobachter als auch eingefleischtere Court-Kenner überraschen.

ROLLING STONE traf Isgur per Zoom, während sie sich auf eine Blitzbuchtour vorbereitete.

Überraschungen beim Schreiben

Der Untertitel Ihres Buches verspricht eine „potenziell überraschende, gelegentlich witzige Reise in den heutigen Supreme Court“. Was hat Sie beim Schreiben überrascht?

Man lernt jeden Tag etwas dazu. Wenn man über den Anatomy Riot schreibt [Anm. d. Red.: New York 1788, Leichenraub, medizinische Experimente, grausige Dinge!], bei dem John Jay einen Ziegelstein an den Kopf bekommt – das ist der Grund, warum er nicht mehr von den Federalist Papers schreibt und warum Hamilton ein Musical bekommt und John Jay gar nichts. Ich liebe solche Sachen. Oder wenn man einen Fall findet, der die eigene These perfekt belegt, oder ein Zitat, das der Oberste Richter vor einiger Zeit in einem Jahresbericht gegeben hat.

Ich habe in Ihrem Podcast gehört, dass Sie im ursprünglichen Entwurf rund 80.000 Wörter streichen mussten. Stammte das meiste davon aus dem Geschichtsteil?

Das Kapitel, das ich immer und immer wieder neu schreiben musste, weil es einfach nicht funktionierte und viel zu lang war, war das, in dem ich den Warren Court erkläre.

Das ist interessant, denn ist der Warren Court nicht in gewisser Weise der Ursprung der konservativen Rechtsbewegung?

Nicht in gewisser Weise, sondern in jeder Hinsicht. Die Federalist Society wird 1982 als Reaktion auf den Warren Court gegründet. Aber ich wollte auch sicherstellen, dass die Leute verstehen, dass der Warren Court selbst eine Antwort auf das war, was ihm vorausgegangen war. So funktioniert der Supreme Court. Er ist ein nachlaufender Indikator unserer Politik. Ich nenne ihn deshalb „the last branch standing“, aber gleichzeitig wird er auch für diese Politik ein nachlaufender Indikator sein – und das sollte uns ein wenig Angst machen.

Kongress in der Pflicht

Das hat mir Angst gemacht. Eines der schwierigsten Dinge an diesem Moment ist: Wenn der Kongress seinen Job nicht macht und man eine immer mächtigere und enthemmtere Exekutive hat – was tut man dann?

Ich glaube, der Court versucht sein Bestes, um sich hier selbst zu helfen. Aber die Entscheidungen, die er trifft – ob Joe Bidens Erlass zur Stundung von Studienkrediten oder Donald Trumps Zollentscheidung –, zielen darauf ab zu sagen: Präsidenten können diese Änderungen nicht im Alleingang durchsetzen, dafür brauchen sie den Kongress. Und irgendwann, so hoffe ich, werden die Amerikaner begreifen, dass Präsidenten diese Probleme schlicht nicht lösen können – und dass man, wenn einem Immigration, Klimawandel oder irgendetwas dazwischen wirklich am Herzen liegt, den Kongress zur Rechenschaft ziehen muss. Wenn die Schlagzeile lautet „Supreme Court kippt Bidens Studienkrediterlass“ oder Trumps Zölle, dann hoffe ich, dass wir irgendwann sagen: „Supreme Court erklärt: Nur der Kongress kann einen Schuldenerlass für Studienkredite umsetzen.“ „Der Supreme Court erklärt: Nur der Kongress kann weltweite Zölle einführen.“ Aber ehrlich gesagt geht es um Anreize. Wir als Wähler müssen dem Kongress Anreize geben, seinen Job wieder zu machen – aber der Court hilft dabei, indem er Präsidenten nicht weiter die Rolle des Kongresses übernehmen lässt.

Aber wie bringen wir den Kongress dazu? Die Typen rauswerfen, klar – aber das scheint nicht zu helfen.

Nun, genau so sind wir in dieses Schlamassel geraten: durch veränderte Anreize für Kongressmitglieder. Wir haben sie für Kompromisse mit der anderen Seite bestraft, indem wir sie bei Vorwahlen abgewählt haben. Wir wollten, dass sie bei unseren Prinzipien niemals nachgeben. Aber man kann keine Gesetze machen, wenn es keinen Kompromiss gibt. Also kam die Gesetzgebung zum Stillstand. Dasselbe kann sich, glaube ich, wieder umkehren.

Halten Sie es für fair, wenn Kritiker des Courts die Richter als Politiker in Roben bezeichnen?

Nein. Die Aufgabe des Courts ist es zu entscheiden, wer entscheidet. Ist es eine Supermehrheit der Amerikaner, die eine Entscheidung des Supreme Courts durch den Verfassungsänderungsprozess aufheben kann? Ist es der Kongress? Eines unserer größten Probleme im Moment ist, dass sie fast ausschließlich Gesetzesauslegung betreiben. Sie versuchen zu bestimmen, was der Kongress gesagt hat. Wenn sie es falsch verstehen, könnte der Kongress das am nächsten Tag ändern. Wir sollten den Kongress zur Rechenschaft ziehen, wenn uns Supreme-Court-Entscheidungen nicht gefallen. Ich glaube, es gibt ein echtes Missverständnis, dass die Richter irgendwie darüber urteilen, was gute oder schlechte Politik ist. Das ist nie das, was sie tun – und so sehen sie ihre eigene Aufgabe auch nicht.

Zölle und Glaubwürdigkeit

Aber nehmen wir als Gegenbeispiel die Zollfrage. Ich kann mir kaum vorstellen, dass [Clarence] Thomas und Alito für Obamas Zölle gestimmt hätten, wenn Obama aus irgendeinem Grund zollverrückt geworden wäre – so wie sie es bei Trump getan haben.

Der Fall um Bidens Erlass zur Stundung von Studienkrediten ist derselbe Fall wie der Trump-Zollfall. Aber der Zollfall ist so viel wichtiger, weil er der zweite ist. Das erste Mal, wenn man etwas tut, ist es ein Einzelfall. Das ist wie Lindsay Chervinskys Buch über die Präsidentschaft von John Adams. Ihr ganzer Punkt ist: Wenn George Washington etwas tut, ist es einfach George Washington, der etwas tut. Erst wenn John Adams es wiederholt, wird es Teil des amerikanischen Gefüges. Wenn der Supreme Court die Entscheidung im Trump-Zollfall gegen einen republikanischen Präsidenten wiederholt, dann weiß man, dass es ihnen ernst ist, Herr Präsident.

Sie vergeben verschiedene Bezeichnungen für die Richter – Institutionalisten, Honey Badgers, Chaos Monkeys und so weiter. Welcher Typ wären Sie?

Ich glaube, ich bin ein ziemlich ausgeprägter Institutionalist. Ich vergleiche Gorsuch und Kavanaugh. Mein Punkt ist, dass beide durch und durch konservative Männer sind. Sie haben sehr ähnliche Mütter, sehr einflussreiche Frauen in Washington. Sie gehen auf dieselbe High School. Sitzen im selben Geschichtskurs. Sie absolvieren ihr Referendariat am Supreme Court beim selben Richter im selben Semester. Sie kommen über die Federalist Society hoch. Sie arbeiten in der W-Administration. Sie gehen ans Berufungsgericht. Sie kommen an den Supreme Court. Und trotzdem stimmte Kavanaugh häufiger mit Kagan, Sotomayor und jedem anderen Richter außer Jackson überein als mit Gorsuch. Und das nicht, weil sie irgendwie unterschiedlich konservativ wären. Sondern weil sie unterschiedlich positioniert sind auf dem, was ich als diese vertikale Institutionalistenachse bezeichne. In diesem Sinne bin ich eindeutig eher ein Kavanaugh. Ich betrachte den Court wie ein Gruppenprojekt in der Mittelschule. Es geht nicht um dich. Du versuchst, mit einer Stimme zu sprechen. Also ja, ich bin eher ein Institutionalist. Ich sitze in der Schule an diesem Mittagstisch.

Kagan und das Schreiben

„Ich betrachte den Court wie ein Gruppenprojekt in der Mittelschule. Es geht nicht um dich. Du versuchst, mit einer Stimme zu sprechen.“

Wer ist Ihr Lieblingsautor unter den amtierenden Richtern?

Elena Kagan, und das ist nicht mal knapp.

Im Buch zitieren Sie ihre frühen Texte aus dem Grundstudium – ich war sprachlos.

Ja! Sie war 24, und es ist eines der demütigendsten Dinge, die ich je gelesen habe, weil ich mir dachte: „Oh, ich bin jetzt kein so guter Schriftsteller“ – und sie hat das geschrieben, bevor sie überhaupt zur Law School gegangen ist. Ich verwende es natürlich auch im Buch, aber ihr Dissens im Andy-Warhol-Fall: Wenn Sie einfach lernen wollen, wie man großartig schreibt, lesen Sie das und lernen Sie es auswendig. Wissen Sie, wie man in der Grundschule die Buchstaben von jemand anderem nachspuren musste? Machen Sie das mit dem Andy-Warhol-Dissens.

Vor ein paar Jahren hatte ROLLING STONE Zugang zu einigen heimlichen Aufnahmen von Alito und Alitos Frau, in denen sie ziemlich wilde Dinge über Rache und Feinde sagten – und Roberts war in einem, wie ich fand, sehr gemäßigten Ton dabei, einige Fragen abzuwehren. Das machte große Wellen. Ich habe gesehen, dass Sie uns für die verdeckte Recherche kritisiert haben. Das ist alles fair. Ich würde diese Geschichte damit verteidigen, dass wir diese Menschen und ihre wahren Ansichten viel zu selten zu hören bekommen. Das ist auch eines der Dinge, die mir an Ihrem Buch gefallen haben – Sie lassen uns ein wenig in die Welt und den Kopf der Richter. Aber wie sollen Reporter an Details von diesen Menschen herankommen, wenn sie nicht reden wollen?

OK. Lassen Sie mich meine Kritik und deren Begründung erklären. Erstens: Jemanden heimlich aufzunehmen, halte ich schlicht für keine gute Praxis. Ich bin dagegen.

Fair.

Aber nicht nur, weil ich es für abstoßend und unethisch halte. Und ich fand es auch nicht gut, sich als jemand anderes auszugeben – das war mir ebenfalls unsympathisch, aber das ist vielleicht eine Nebensache. Der eigentliche Grund ist, dass es auch wirklich schädliche Auswirkungen hat. Wenn alle befürchten, heimlich aufgenommen zu werden, treibt das diese Menschen in noch größere Isolation. Es führt dazu, dass sie noch weniger normale Gespräche mit irgendwelchen Fremden führen. Wenn ein völlig komischer Typ auf Sie zukommt – und besonders wenn man im öffentlichen Leben steht, passiert das relativ häufig, dass Leute sagen: „Finden Sie nicht auch, dass blah, blah, blah?“ – dann sagt man meistens: „Ja, ich weiß nicht, ob ich dem zustimme.“ Und man schaut sich um und fragt sich, wer einen da rausrettet.

Das stimmt…

Sie treiben sie in die Isolation – Menschen, von denen wir, wie Sie sagen, nicht wollen, dass sie noch isolierter werden, nicht nur damit wir sie besser verstehen, sondern weil wir wirklich wollen, dass sie normale Menschen bleiben. Und zwischen den heimlichen Aufnahmen, den Mobs vor den Restaurants, in die sie gehen, und den Attentatsversuchen schrecken Sie… Vergessen Sie diese Richter. Sie schrecken normale Menschen davon ab, ihren Hut für die nächste freie Stelle in den Ring zu werfen. Und wenn ich mit Kandidaten gesprochen habe, die auf Shortlists für den Supreme Court standen, sagten sie: „Ich weiß nicht, ob ich das meiner Familie antun kann.“

Soziopathen und Kandidaten

Das gilt für jeden, der für ein öffentliches Amt kandidiert.

Absolut.

Wer will sich das antun?

Soziopathen. Wir haben Soziopathen für die Präsidentschaft angezogen, und deshalb bin ich gegen heimliche Aufnahmen. Sie sorgen dafür, dass die Menschen, die diese Jobs übernehmen, zu Soziopathen werden.

Könnten Sie sich vorstellen, dass Trump jemanden völlig Unqualifizierten nominiert, wie etwa Jeanine Pirro? Und käme so jemand durch den Senat?

Das ist die Frage aller Fragen. Wenn man sich Trumps bisherige Nominierungen für die Berufungsgerichte anschaut, sind das alles völlig normale Leute – und ich glaube, es würde viele überraschen, wenn sie wüssten, dass die Hälfte von ihnen als Clerk für Justice Kavanaugh gearbeitet hat, also für den Richter, gegen den er wettert, den Richter, der am ehesten die entscheidende Stimme sein wird, mehr als je zuvor in der modernen Geschichte des Supreme Courts. Ich sehe dafür ein paar Gründe. Erstens haben sie nicht annähernd so viele Auswahlmöglichkeiten, wie man denkt. Wenn man vom Lebenslauf her für einen Sitz am Berufungsgericht infrage kommt, ist es schon eine Weile her. Man ist dann durch die Federalist Society aufgestiegen. Da steckt ein Aspekt des Nachwuchsförderns dahinter. Das ist einer der Gründe, warum die Justiz in vielerlei Hinsicht ein nachlaufender Indikator unserer Politik ist. Also haben sie nicht viele Kandidaten, die nicht aus diesem normalen Pool kommen, nennen wir es so. Aber das zweite, was Sie ansprechen, ist die Bestätigungsfrage. Ich glaube, er würde eher jemanden wie Solicitor General John Sauer nominieren. Hier ist jemand mit dem entsprechenden Lebenslauf – Harvard Law School, Referendariat bei Justice Scalia und so weiter –, der aber zweifellos Loyalität gegenüber Trump bewiesen hat. Aber das ist dasselbe Problem, das jeder Präsident hat. Man weiß wirklich nicht, wie sich diese Leute verhalten werden, sobald sie einen Richterposten auf Lebenszeit haben. Und ist das nicht ein großartiger Teil des Systems?

Wenn ein Präsident den Senat nicht hinter sich hat – kann er dann überhaupt Supreme-Court-Richter durchbringen? Ist das die neue Normalität? Könnte das zu einem Court mit acht oder weniger Mitgliedern führen?

Justice Barrett ist die erste Richterin in der Geschichte der Vereinigten Staaten, die keine einzige Stimme von der anderen Seite bekommen hat. Es ist erstaunlich, wie schnell man sich daran gewöhnt. Man sagt sich: „Wenn der Senat nicht von der eigenen Partei kontrolliert wird, wird natürlich niemand von der anderen Seite für den Kandidaten stimmen.“ Ich hoffe wirklich, dass wir erleben, wie das Steuer in unserer Politik insgesamt herumgeworfen wird. Ich glaube, die Menschen haben genug von Reality-TV. Die Einschaltquoten von Reality-TV-Shows gehen buchstäblich in den Keller. Und ich glaube, dass das Interesse an Reality-TV-Politik gleichzeitig abnehmen wird. Aber ehrlich gesagt ist es heute sehr schwer vorstellbar, dass ein demokratisch kontrollierter Senat einen Trump-Kandidaten für den Supreme Court bestätigen würde.

Bork und die Folgen

Sie schreiben über die Nominierung von Robert Bork im Jahr 1987. Sein Name wurde zum Verb. War die Blockade seiner Nominierung durch die Demokraten auf lange Sicht ein Fehler? Hat sie diesen ewigen Krieg um den Supreme Court erst ins Rollen gebracht?

Das ist das Argument, das ich im Buch mache: Es wird zur großen Ironie, dass das Borking von Robert Bork der erste Stein auf dem Weg zur Abschaffung von „Roe v. Wade“ ist. Unter Republikanern gab es so etwas wie einen „Denkt an den Alamo“-Schlachtruf wirklich erst nach Bork. Und es entstand die Idee, dass man für Supreme-Court-Kandidaten einen War Room, Spin und Surrogate-Calls braucht. Viele Präsidenten hatten zuvor schon Supreme-Court-Kandidaten scheitern sehen. Bork war der erste, der aus ideologischen Gründen abgelehnt wurde – aber auf Bork folgt Thomas. Dieser Doppelschlag radikalisiert die Rechte dann wirklich mit dem Motto: „Nie wieder.“

Und das hat dazu geführt. Jetzt gehen wir aufs Ganze, jetzt spielen wir um alles. Und natürlich hatte „Roe v. Wade“ als Entscheidung den tiefgreifendsten Einfluss auf unsere Politik von allen Supreme-Court-Entscheidungen in der amerikanischen Geschichte – abgesehen von Dred Scott, der zu einem Bürgerkrieg führte. Es definiert die beiden politischen Parteien. Es definiert, wer an den Supreme Court kommt.

Aber steckt die konservative Rechtsbewegung nicht ein bisschen in der Krise, auch nach all den Siegen?

Nun, das ist Teil des Pendelausschlags. Wenn die Federalist Society als Reaktion auf den Warren Court gegründet wird, sind sie damals noch in der Minderheit. Jeder, der der Federalist Society schon lange angehört, wird Ihnen sagen: „Wir haben uns früher in einer Telefonzelle getroffen. Wir waren so wenige. Wir waren diese isolierte Minderheit auf dem Campus.“ Und das war ein Teil des Stolzes darauf. Ich glaube, die Linke missversteht die Federalist Society als ideologische Kohorte. Das ist nicht das, was die Federalist Society so erfolgreich macht. Es ist ein soziales Netzwerk. Dort haben Menschen ihre besten Freunde gefunden. So bekommt man ein Praktikum. Da lernt man seinen zukünftigen Ehepartner kennen. Und das ist das, was die Linke nicht replizieren konnte. Es ist alles aus einer Hand, sozusagen.

Aber wenn Republikaner zur Mehrheit werden, wenn dieser Prozess von allen übernommen wird, man aber dann nicht die gewünschten Ergebnisse erzielt, entsteht eine Splittergruppe innerhalb der Rechten, die den Prozess aufgeben und einfach die Ergebnisse haben will, die sie sich wünscht, jetzt, da sie in der Mehrheit sind. Das erreichte seinen Höhepunkt nach Bostock, dem Fall darüber, ob Antidiskriminierungsgesetze im Beschäftigungsbereich auch für Geschlechtsidentität und sexuelle Orientierung gelten.

Spaltung der Rechtsbewegung

Justice Gorsuch schreibt das Mehrheitsvotum und erklärt: „Ja, es gilt für diese Kategorien.“ Und Josh Hawley, ein ehemaliger Clerk des Obersten Richters, tritt ans Rednerpult im Senat und sagt: „Wenn das das ist, wofür wir mit Originalismus und Textualismus gekämpft haben, dann haben wir nicht für sehr viel gekämpft, oder wir haben für die falschen Dinge gekämpft.“

Wo lässt das die Bewegung zurück? Einfach in Scherben? Es ist wohl leichter, der Underdog zu sein, oder?

Absolut. So wird Scalia berühmt. Es sind seine Dissense, nicht seine Mehrheitsvoten. Das ist die Frage für die Federalist Society und diese Splittergruppen. Sind Sie bereit, am Prozess festzuhalten, wenn Sie die gewünschten Ergebnisse einfach so haben könnten? LBJ sagte einmal: „Warum die Verfassung ändern, wenn Justice Douglas das an einem Nachmittag erledigen kann?“ Das war es, wogegen Konservative kämpften – diese Idee, dass Richter einfach die Ergebnisse durchsetzten, die ihnen gefielen, weil sie diese platonischen Hüter waren, die Politik bestimmten statt des Kongresses. Und Konservative sagten: „Das ist falsch.“ Und jetzt sagen sie: „Das klingt eigentlich ganz gut.“ Werden sie daran festhalten, wenn es schwer wird?

Was denken Sie?

Ja. Ich finde es interessant, dass die Splittergruppe bei der Harvard Federalist Society im letzten Jahr viele Wahlen gewann und die dortige Federalist Society übernahm. Und dieses Jahr hat sie alle Wahlen verloren. Ich glaube, Menschen wollen in ihrer eigenen Geschichte der Gute sein. Ich glaube, Menschen mögen es, konsequent zu sein. Ich glaube nicht, dass sie sich selbst als Opportunisten sehen wollen. Und das, glaube ich, hat die Federalist Society wieder so erfolgreich gemacht: diese Idee, dass es um den Prozess geht. Scalia war so stolz darauf, dass sein Originalismus ihn zu Ergebnissen führte, die er selbst nicht mochte – wie im Fall der Flaggenverbrennung. Er sagte: „Ich hasse Flaggenverbrennung. Ich würde für einen Verfassungszusatz gegen Flaggenverbrennung stimmen. Aber wenn Sie mich fragen, ob der First Amendment sie schützt, lautet die Antwort ja.“

Ich bin froh, dass Sie Verfassungszusätze angesprochen haben. In der modernen Ära gab es nur sehr wenige davon. Warum, glauben Sie, ist das so? Warum versuchen wir es nicht einmal? Die Verfassung war dazu gedacht, geändert zu werden.

Und ist es nicht erstaunlich, dass je weiter wir uns von der Ratifizierung der Verfassung entfernen, je mehr sich Gesellschaft und Technologie entwickelt haben, man eigentlich erwarten würde, dass der Änderungsprozess zunimmt – dass wir immer mehr Zusätze bräuchten, um all den Veränderungen in unserer Gesellschaft Rechnung zu tragen. Und stattdessen stagniert der Änderungsprozess. Die einfache Antwort darauf lautet: Schuld ist der Warren Court. Und das ist wieder das LBJ-Zitat. Es ist so: Wer braucht einen Änderungsprozess, wenn man einfach den Supreme Court bitten kann, die Verfassung zu ändern? Und eine Reihe von Jahren lang haben sie das im Grunde getan. Das war die Idee der „living Constitution“. Der Änderungsprozess dauert lange. Er erfordert eine Supermehrheit. Was, wenn wir einfach auf „evolving standards of decency“ für die Verfassung setzen? Und Menschen mögen sofortige Befriedigung – Richter an den Supreme Court zu berufen, fühlte sich viel einfacher und viel befriedigender an als die Verfassung zu ändern.

Aber sowohl Justice Scalia als auch Justice Breyer sagten, wir müssten das Änderungsverfahren erleichtern. Nicht leicht machen, aber erleichtern. Und ich habe meine vorgeschlagenen Verfassungszusätze im Anhang des Buches. Nummer eins ist sehr konkret darin, wie wir die Änderungsbestimmung selbst ändern würden. Und ehrlich gesagt glaube ich, dass wir dafür, wenn wir wirklich darüber nachdenken würden, breite überparteiliche Unterstützung finden könnten – weil es keine Seite bevorzugt. Ein Teil des Grundes, warum wir jetzt so viel über den Supreme Court reden, ist, dass wir alle das Gefühl haben, der Supreme Court habe das letzte Wort. Aber so war es nie ged