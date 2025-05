Reunion von Jane’s Addiction: Dave Navarro trifft Entscheidung

Dave Navarro sagte in einem neuen Interview, dass es „keine Chance“ gebe, dass Jane’s Addiction jemals wieder zusammenkommen werde, nachdem eine virale Konfrontation auf der Bühne das Ende der Band abrupt besiegelt hatte.

Hintergrund: Der Zerfall von Jane’s Addiction

Im Gespräch mit Guitar Player wurde Navarro gefragt, welcher Auftritt ihm in seiner langen Karriere am wenigsten gefallen habe. Der Gitarrist antwortete ohne zu zögern. „Das war ein Auftritt im letzten September, am Freitag, dem 13., in Boston.“

An diesem Abend kam es zu einem Vorfall, der sich in den sozialen Medien verbreitete. Und das Comeback der „Core Four“ von Jane’s Addiction schnell beendete, nachdem Sänger Perry Farrell Navarro auf der Bühne angegriffen hatte . Die Band sagte den Rest der Tour kurz darauf ab. Und begründete dies mit „anhaltendem Fehlverhalten und den psychischen Problemen unseres Sängers Perry Farrell“.

Navarro über das Ende: „Zerstörte das Leben der Band für immer“

Navarro erzählte Guitar Player, dass die Europa-Reunion-Shows der Band mit dem zurückgekehrten Bassisten Eric Avery „zu meinen Lieblingsauftritten von Jane’s Addiction überhaupt gehörten“.

„Es gab keinen Blödsinn. Keine Requisiten. Nichts auf der Bühne. Kein Tanzen, keine Pyrotechnik und keine Gimmicks“, sagte Navarro.

Europa-Reunion: Ein Lichtblick vor dem Absturz

„Ich möchte nur sagen, dass die Erfahrung vor diesem Auftritt [in Boston], als wir in Europa waren und zum ersten Mal wirklich zusammengewachsen sind – denn in unserem Alter, in unseren 50ern und 60ern, hat jeder schon alles erreicht, was er erreichen wollte, und wir standen nicht in Konkurrenz zueinander –, dass wir uns gut verstanden haben. Es gab keine Ego-Probleme. Es waren einfach vier Typen, die großartige Musik machten. Genau wie am Anfang. Wir waren einfach wir selbst auf der Bühne. Und die Leute sind total ausgeflippt“, sagte der Gitarrist.

In Boston änderte sich jedoch alles. Navarro wollte zwar keine „Namen nennen und mit dem Finger auf jemanden zeigen“, sagte aber über den Auftritt: „Es gab einen Streit auf der Bühne. Und all die harte Arbeit und Hingabe und das Schreiben und die Stunden im Studio, das Aufbrechen und Verlassen meiner Heimat, das Durchqueren des Landes und Europas und der Versuch, meine Krankheit zu überwinden – all das kam zu einem abrupten Ende. Und zerstörte das Leben der Band für immer. Und es gibt keine Chance, dass die Band jemals wieder zusammen spielen wird.“

Fazit: Ein schmerzhaftes, aber endgültiges Kapitel

Er fügte hinzu: „Und dieser Auftritt am 13. September in Boston beendete all das. Aus diesem Grund ist das der Auftritt, den ich am wenigsten mochte, den ich je gespielt habe.“