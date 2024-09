Jane’s Addiction: Perry Farrell nun in ärztlicher Behandlung

Die letzten Wochen standen unter keinem guten Stern für Perry Farrell: Der Sänger von Jane’s Addiction fing vor ein paar Wochen in Boston eine Schlägerei mit Gitarrist Dave Navarro auf der Bühne an. Die Folge war, dass die gerade erst ausgerufene Reunion schon wieder vorbei war und die restliche Tour abgesagt wurde.

Der Rest von Jane’s Addiction forderte Farrell anschließend auf, sich in medizinische Behandlung zu begeben, und der hat diesen Ratschlag offenbar angenommen. Wie seine Ehefrau in einem Statement erklärte, sei der Musiker bereits in Begutachtung gleich mehrerer Ärzte.

In einem Instagram-Post am späten Samstagabend schrieb Etty Lau Farrell, dass Farrell Termine mit einem HNO-Arzt und einem Neurologen vereinbart hat.

Blieben noch die Gerüchte, dass Jane’s Addiction in der Zwischenzeit angeblich schon Geschichte sind. Dazu sagte Mrs. Farrell nur, dass sie sich zu den „anderen falschen Erzählungen“ nicht äußern wolle.

„Ich bin entsetzt, dass die Dinge auf diese Weise endeten“

Völlig ruhig ist es um die Band indes nicht. Zuletzt veröffentlichten sie den neuen Song „True Love“. Für Navarro eine große Sache, die er allerdings mit einem weinenden Auge begleitet. Zum Erscheinen des Stücks übermittelte er: „Ich bin stolz auf die Arbeit, die wir an diesem Song geleistet haben, aber ich bin ebenso traurig über die Tatsache, dass ihr ihn wahrscheinlich nie live hören werdet… Ich bin entsetzt, dass die Dinge auf diese Weise endeten und dass so viele Jobs dadurch verloren gingen. Mögen all unsere Herzen gemeinsam heilen.“

Ob das Comeback-Album noch erscheinen wird, steht erst einmal in den Sternen.