Review: Nike Dunk Trickshot x Lego

Die große Titelgeschichte zu Depeche Mode: 3 gegen Trump

Die Prince-Titelgeschichte zu „Welcome 2 America“: Prophet im eigenen Land

Das „Nike Dunk Trickshot x Lego-Set“ (Set-Nr. 43010) taucht ein in die Welt des Straßenbasketballs: Ein Basketballer, der Kopf und Arme bewegen kann, eine Korbanlage, eine Anzeigetafel, ein Meisterschaftsbanner und Zuschauer. Fertig ist der Slam Dunk. ROLLING STONE testet das Set.

Fakten zum Set

Setnummer: 43010 – Nike Slam Dunk

Teilezahl: 809 Teile

Preis: UVP € 69,99 (ca. 8,65 Cent pro Teil)

Erscheint am: 1. September 2025

Altersempfehlung: ab 10 Jahren

Modellumfang: Eine baubare Figur eines Basketballspielers im Flug (Slam Dunk), ein Korb, eine Anzeigetafel, Banner, „Zuschauer“-Elemente und individualisierbare Details wie Trikotnummer, Frisur und Sneakers.

Pro

Dynamische Optik & Darstellung

Das Set fängt den entscheidenden Moment eines Slam Dunks in fast pop‑art‑ähnlicher Szenerie ein.

Artikulierbare Figur mit Personalisierung

Die Spielfigur ist mit beweglichen Armen und Kopf ausgestattet und lässt sich mit verschiedenen Frisuren, Trikotnummern und Sneaker-Details individuell gestalten.

Ausstattung für Display und Atmosphäre

Das Set enthält nebst Korb auch eine Anzeigetafel, Meisterschaftsbanner und Zuschauer.

Preis-Leistungs-Verhältnis

Bei rund 70 € für 809 Teile bietet das Set ein zufriedenstellendes Preis‑Pro‑Teil-Verhältnis.

Einsteigerfreundlich

Mit 2–3 Stunden Bauzeit ist es auch für Gelegenheitsspieler ansprechend. Customizing‑Möglichkeiten fördert spielerische Individualität.

Contra

Subjektiv gewöhnungsbedürftiger Stil

Figur und Look wirken unfertig: Die Zuschauer sind als bunte 1×1 Rundsteine dargestellt.

Design nicht für traditionelle LEGO-Fans

Das Set fällt durch ungewöhnliche Proportionen und einen avantgardistischen Stil auf, der klassisch orientierte Sammler eventuell abschreckt.

Fehlende Spielfunktion im Vergleich zu anderen Sets

Im Gegensatz zum kleineren Set „Dunk Trickshot“ (43021) fehlt hier eine automatisierte Spielfunktion – der Fokus liegt eher auf Display als auf interaktiver Mechanik.

Fazit

Das Set ist ideal für LEGO-Fans und Sneaker-Enthusiasten, die besondere Deko-Objekte mit kreativem Aufbau schätzen.Nicht ideal für puristische LEGO-Sammler oder Fans klassischer Sets, die interaktive Mechanik oder nüchterne Ästhetik bevorzugen.