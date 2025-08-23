Review: Nike Dunk Trickshot x Lego

Wir testen das Slam-Dunk-Set von Lego. Top oder Flop?

von 
Artikel Teilen

Foto: Lego. All rights reserved.

ROLLING STONE Badge
Empfehlungen der Redaktion

Das „Nike Dunk Trickshot x Lego-Set“ (Set-Nr. 43010) taucht ein in die Welt des Straßenbasketballs: Ein Basketballer, der Kopf und Arme bewegen kann, eine Korbanlage, eine Anzeigetafel, ein Meisterschaftsbanner und Zuschauer. Fertig ist der Slam Dunk. ROLLING STONE testet das Set.

Fakten zum Set

  • Setnummer: 43010 – Nike Slam Dunk

  • Teilezahl: 809 Teile

  • Preis: UVP € 69,99 (ca. 8,65 Cent pro Teil)

  • Erscheint am: 1. September 2025

  • Altersempfehlung: ab 10 Jahren

  • Modellumfang: Eine baubare Figur eines Basketballspielers im Flug (Slam Dunk), ein Korb, eine Anzeigetafel, Banner, „Zuschauer“-Elemente und individualisierbare Details wie Trikotnummer, Frisur und Sneakers.

Pro

  • Dynamische Optik & Darstellung
    Das Set fängt den entscheidenden Moment eines Slam Dunks in fast pop‑art‑ähnlicher Szenerie ein.

  • Artikulierbare Figur mit Personalisierung
    Die Spielfigur ist mit beweglichen Armen und Kopf ausgestattet und lässt sich mit verschiedenen Frisuren, Trikotnummern und Sneaker-Details individuell gestalten.

  • Ausstattung für Display und Atmosphäre
    Das Set enthält nebst Korb auch eine Anzeigetafel, Meisterschaftsbanner und Zuschauer.

  • Preis-Leistungs-Verhältnis
    Bei rund 70 € für 809 Teile bietet das Set ein zufriedenstellendes Preis‑Pro‑Teil-Verhältnis.

  • Einsteigerfreundlich
    Mit 2–3 Stunden Bauzeit ist es auch für Gelegenheitsspieler ansprechend. Customizing‑Möglichkeiten fördert spielerische Individualität.

Contra

  • Subjektiv gewöhnungsbedürftiger Stil
    Figur und Look wirken unfertig: Die Zuschauer sind als bunte 1×1 Rundsteine dargestellt.

  • Design nicht für traditionelle LEGO-Fans
    Das Set fällt durch ungewöhnliche Proportionen und einen avantgardistischen Stil auf, der klassisch orientierte Sammler eventuell abschreckt.

  • Fehlende Spielfunktion im Vergleich zu anderen Sets
    Im Gegensatz zum kleineren Set „Dunk Trickshot“ (43021) fehlt hier eine automatisierte Spielfunktion – der Fokus liegt eher auf Display als auf interaktiver Mechanik.

Fazit

Das Set ist ideal für LEGO-Fans und Sneaker-Enthusiasten, die besondere Deko-Objekte mit kreativem Aufbau schätzen.Nicht ideal für puristische LEGO-Sammler oder Fans klassischer Sets, die interaktive Mechanik oder nüchterne Ästhetik bevorzugen.

Lego