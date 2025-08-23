Review: Nike Dunk Trickshot x Lego
Wir testen das Slam-Dunk-Set von Lego. Top oder Flop?
Das „Nike Dunk Trickshot x Lego-Set“ (Set-Nr. 43010) taucht ein in die Welt des Straßenbasketballs: Ein Basketballer, der Kopf und Arme bewegen kann, eine Korbanlage, eine Anzeigetafel, ein Meisterschaftsbanner und Zuschauer. Fertig ist der Slam Dunk. ROLLING STONE testet das Set.
Fakten zum Set
-
Setnummer: 43010 – Nike Slam Dunk
-
Teilezahl: 809 Teile
-
Preis: UVP € 69,99 (ca. 8,65 Cent pro Teil)
-
Erscheint am: 1. September 2025
-
Altersempfehlung: ab 10 Jahren
-
Modellumfang: Eine baubare Figur eines Basketballspielers im Flug (Slam Dunk), ein Korb, eine Anzeigetafel, Banner, „Zuschauer“-Elemente und individualisierbare Details wie Trikotnummer, Frisur und Sneakers.
Pro
-
Dynamische Optik & Darstellung
Das Set fängt den entscheidenden Moment eines Slam Dunks in fast pop‑art‑ähnlicher Szenerie ein.
-
Artikulierbare Figur mit Personalisierung
Die Spielfigur ist mit beweglichen Armen und Kopf ausgestattet und lässt sich mit verschiedenen Frisuren, Trikotnummern und Sneaker-Details individuell gestalten.
-
Ausstattung für Display und Atmosphäre
Das Set enthält nebst Korb auch eine Anzeigetafel, Meisterschaftsbanner und Zuschauer.
-
Preis-Leistungs-Verhältnis
Bei rund 70 € für 809 Teile bietet das Set ein zufriedenstellendes Preis‑Pro‑Teil-Verhältnis.
-
Einsteigerfreundlich
Mit 2–3 Stunden Bauzeit ist es auch für Gelegenheitsspieler ansprechend. Customizing‑Möglichkeiten fördert spielerische Individualität.
Contra
-
Subjektiv gewöhnungsbedürftiger Stil
Figur und Look wirken unfertig: Die Zuschauer sind als bunte 1×1 Rundsteine dargestellt.
-
Design nicht für traditionelle LEGO-Fans
Das Set fällt durch ungewöhnliche Proportionen und einen avantgardistischen Stil auf, der klassisch orientierte Sammler eventuell abschreckt.
-
Fehlende Spielfunktion im Vergleich zu anderen Sets
Im Gegensatz zum kleineren Set „Dunk Trickshot“ (43021) fehlt hier eine automatisierte Spielfunktion – der Fokus liegt eher auf Display als auf interaktiver Mechanik.
Fazit
Das Set ist ideal für LEGO-Fans und Sneaker-Enthusiasten, die besondere Deko-Objekte mit kreativem Aufbau schätzen.Nicht ideal für puristische LEGO-Sammler oder Fans klassischer Sets, die interaktive Mechanik oder nüchterne Ästhetik bevorzugen.