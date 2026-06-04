Repräsentantenhaus stimmt gegen Irankrieg – bipartisaner Schlag gegen Trump

Michael Stipe im Interview: „Alles was ich sehe, ist wundervoll. Moment. Tote Vögel würde ich nicht fotografieren“

Nachdem der Irankrieg in seinen vierten Monat geht, hat das republikanisch geführte Repräsentantenhaus am Mittwoch für ein Ende des Konflikts gestimmt – vier Republikaner schlossen sich den Demokraten in ihrem Vorstoß gegen Präsident Donald Trump an.

Die bipartisane Abstimmung, bei der die War Powers Resolution mit 215 zu 208 Stimmen angenommen wurde, ist weitgehend ein symbolischer Akt des Kongresses und dürfte von Trump mit einem Veto blockiert werden, sollte sie den gesamten Kongress passieren. Dennoch signalisiert das Ergebnis Widerstand innerhalb der Republikanischen Partei und könnte den Präsidenten unter Druck setzen, den Kurs in einem Militäreinsatz zu ändern, den er immer wieder als kurz vor dem Ende bezeichnet.

„Nach wiederholten Versuchen, Speichellecker im republikanisch kontrollierten Repräsentantenhaus auf unsere Seite zu ziehen, haben die Haus-Demokraten heute erfolgreich unsere War Powers Resolution verabschiedet – um für das amerikanische Volk einzustehen und Donald Trump zur Rechenschaft zu ziehen. Jetzt ist es an den Senat-Republikanern, das Richtige zu tun“, hieß es in einer Erklärung von Minority Leader Hakeem Jeffries und seinen beiden Stellvertretern Katherine Clark aus Massachusetts und Pete Aguilar aus Kalifornien.

Krieg treibt Preise in die Höhe

Der in der Bevölkerung zutiefst unbeliebte Krieg gegen den Iran hat die Benzinpreise in die Höhe getrieben und die Inflation auf ein Dreijahreszoch gejagt. Im Mai erklärte ein hochrangiger Pentagon-Beamter, die USA hätten bislang 29 Milliarden Dollar für den laufenden Konflikt ausgegeben – während dessen Ziele nach monatelangem Chaos weiterhin unklar und vage bleiben.

Mehrere Umfragen belegen, dass die Amerikaner ein Ende des Krieges wollen. Vergangenen Monat ergab eine CNN-Umfrage, dass 70 Prozent der Amerikaner Trumps Wirtschaftspolitik für gescheitert halten. Zugleich gaben 65 Prozent an, Trumps Politik habe „die wirtschaftliche Lage verschlechtert“.

Und was denkt Trump über die Nöte der Menschen angesichts der steigenden Lebenshaltungskosten? Auf die Frage, wie sehr ihn die finanzielle Krise antreibt, einen Deal mit dem Iran zu schließen – gestellt kurz vor seiner Abreise nach China vor einigen Wochen –, antwortete Trump: „Nicht mal im Geringsten.“ Er fügte hinzu: „Das Einzige, was zählt, wenn ich über den Iran rede, ist, dass sie keine Atomwaffe haben dürfen.“

„Ich denke nicht an die finanzielle Lage der Amerikaner“, ergänzte der Präsident.