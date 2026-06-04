Notorischer MAGA-Homophober schiebt homophoben Post auf Mitarbeiter

Michael Stipe im Interview: „Alles was ich sehe, ist wundervoll. Moment. Tote Vögel würde ich nicht fotografieren“

Es ist Pride Month – und das bedeutet, dass republikanische Abgeordnete und rechte Influencer auf Social Media ihre Verachtung für die LGBTQ+-Community und die Feierlichkeiten, die den ganzen Monat über stattfinden werden, zur Schau stellen.

Rep. Andy Ogles (R-Tenn.) betreibt gerade Schadensbegrenzung, nachdem er offenbar selbst für seine eigene Partei einen Schritt zu weit gegangen ist.

Am Dienstagabend erklärte Ogles‘ Büro, es habe einen namentlich nicht genannten Mitarbeiter „verwarnt“, der zuvor an demselben Tag von Ogles‘ offiziellem X-Account gepostet hatte: „Homosexuality has no place in America. Happy Nuclear Family Month.“

Ogles schiebt die Schuld ab

„Während ich heute früh auf der Farm arbeitete, spielte mein Handy verrückt wegen eines Posts, den jemand aus meinem Kommunikationsteam abgesetzt hatte“, schrieb Ogles am Dienstagabend. „Der Post war dumm, verletzend und lenkt vollständig von meinem America-First-Fokus ab. Der Mitarbeiter wurde verwarnt.“

Ogles‘ Social-Media-Profil ist vollgestopft mit extremistischer Rhetorik, die sich gegen nahezu jede Minderheit im Land richtet. Den Angriff auf schwule Amerikaner löschte er zwar – doch Posts, die behaupten, „das einzige Gegenmittel gegen Massenvergewaltigung sei Massenremigrierung“ (eine Anspielung auf ein weißnationalistisches Konzept), LGBTQ+-Jugendgruppen der „Kinderverführung“ bezichtigen und den Islam als mit Amerika „unvereinbar“ bezeichnen, sind nach wie vor auf seinem Profil zu finden. Ogles hat außerdem Wahlkampf gegen die gleichgeschlechtliche Ehe gemacht, und als der Supreme Court das bundesweite Recht auf Abtreibung kippte, schrieb er, das Eherecht für LGBTQ+-Personen sei „das Nächste“.

Selbst einige Republikaner fanden den Anti-Pride-Post geschmacklos. Der New Yorker Rep. Mike Lawler, der in einem schwierigen Wiederwahl-Kampf steckt, antwortete seinem Kollegen auf X. „Homosexualität existiert. In Amerika. Tatsächlich, Andy, hast du Familie, Freunde, Nachbarn, Kollegen und Wähler, die schwul oder lesbisch sind“, schrieb er. „Das macht sie nicht zu weniger oder irgendwie unwürdig, Amerikaner zu sein. Was für eine absolut idiotische Aussage.“

Cruz rudert zurück

Senator Ted Cruz (R-Texas) sagte gegenüber TMZ, „Homosexuelle seien seit jeher Teil der Menschheit“ – „seit Beginn der Aufzeichnungen“.

„Das Verhalten einvernehmlich handelnder Erwachsener ist deren Privatsache“, sagte Cruz.

Von Cruz ist das keine besonders scharfe Rüge – derselbe Mann, der die Legalisierung der gleichgeschlechtlichen Ehe einmal als „Tyrannei“ bezeichnete. Es wäre auch ein Fehler zu glauben, die milde Kritik, die Ogles aus den eigenen Reihen kassierte, sei Ausdruck von Unterstützung für LGBTQ+-Gleichberechtigung – und nicht bloß ein Klaps auf die Hand dafür, im Grunde das Kernbekenntnis der rechten Anti-LGBTQ+-Agenda laut ausgesprochen zu haben.

Kulturkampf zum Pride Month

Republikaner im ganzen Land nutzten den Auftakt des Pride Month dennoch, um die Reihe kulturkämpferischer Homophobie-Initiativen zu feiern, die sie vorangetrieben haben. Die Gouverneure von Indiana und Tennessee haben den Juni zum „Nuclear Family Month“ erklärt – als Gegenentwurf zum Pride Month. Der texanische Senatskandidat und amtierende Generalstaatsanwalt Ken Paxton eröffnete den Pride Month mit einer Klage gegen die Stadt Denton, die in einem öffentlichen Schwimmbad einen „Big Gay Swim Day“ veranstaltete. Im kalifornischen Fresno verbot der County Board of Supervisors öffentlichen Bibliotheken die Teilnahme an Pride-Veranstaltungen.

Pride erinnert an all die Kämpfe, die LGBTQ+-Amerikaner auf dem Weg zur Gleichberechtigung geführt haben. Es ist zugleich eine jährliche Erinnerung daran, dass Republikaner jeden erzielten Fortschritt rückgängig machen wollen, sobald sich ihnen die Gelegenheit bietet. Ogles mag seinen Mitarbeitern die Schuld dafür geben, dass gepostet wurde, Schwule hätten in Amerika keinen Platz – doch daran, dass er seine Position im Kongress nutzt, um ihre Rechte einzuschränken, besteht kein Zweifel.