Fotograf Jeff Katz im Interview: „Ich war die Linse, die das Image auffing, das Prince der Welt mitteilen wollte“

Im Schatten wachsender politischer Unruhen versteht sich das zweite Album dieser engagierten amerikanischen Dichterin als poetischer Eingriff ins Wachbewusstsein. Aja Monet verbindet Spoken Word mit Jazz, Soul, HipHop und experimentellen Soundflächen zu einer bewusst entgrenzten Form, die alles zwischen Musik, Worten und Emotionen verflüssigt.

Hier schwirrt vieles, manches schwebt auch einfach vorbei. Man muss sich Zeit nehmen für diesen surrealistischen, sehr komplexen Blues, der das intime Debüt „When The Poems Do What They Do“ von 2023 um eine vielfach kämpferische Note erweitert.