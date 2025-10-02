Alfa Mist
„Roulette“
Sekito/Rough Trade (VÖ: 3.10.)
Songs, die zwischen Jazz und HipHop traumwandeln.
Empfehlungen der Redaktion
Wenn es so etwas gibt wie Spiritual Smooth Jazz, dann ist der Londoner Pianist Alfa Sekitoleko ein eleganter Virtuose dieses Genres. Seit zehn Jahren traumwandelt er zwischen Jazz und HipHop, hat mit Jordan Rakei, Loyle Carner und Ólafur Arnalds gearbeitet. Unterschiedliche Musiker, die der Hang zum Wohlklang eint.
Auch der als Alfa Mist komponierende Musiker webt auf seinem sechsten Album einen seligen Flow, unterstützt von Flügelhorn, Cello, Klarinette und dem wunderbaren Kontrabass von Kaya Thomas-Dyke, feinfühlig gecrasht von gelegentlichen Raps. Thema des Albums sei Wiedergeburt, buddhistischer Art.
Diese Review erschien zuerst im Rolling Stone Magazin 10/2025.
