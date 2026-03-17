Arkells
„Between Us“
Arkells Music/Universal (VÖ: 17.4.)
Ein abwechslungsreiches Indie-Rock-Lehrstück.
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Hämmernde Klavierakkorde, hymnische Vocals, ein Glockenspiel-Intermezzo, das „Born To Run“ von Bruce Springsteen heraufbeschwört: Bei „Next Summer“ glaubt man es zunächst mit einem Schwesterstück von „A Dustland Fairytale“ von den Killers zu tun zu haben. Flowers for Brandon also?
Mitnichten, die Arkells liefern hier ein abwechslungsreiches, gut gelauntes Indie-Lehrstück ab. Von R&B- und Soul-Einflüssen über klassische 2000er-Stampfer mit treibendem Hi-Hat-Discobeat – und, beinahe Indie-Streber-haft, einem Song über das Radfahren in der Stadt ist hier alles vertreten.
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