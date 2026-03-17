Arkells

„Between Us“

Arkells Music/Universal (VÖ: 17.4.)

Ein abwechslungsreiches Indie-Rock-Lehrstück.

Arkells - Between Us
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Mitnichten, die Arkells liefern hier ein abwechslungsreiches, gut gelauntes Indie-Lehrstück ab. Von R&B- und Soul-Einflüssen über klassische 2000er-Stampfer mit treibendem Hi-Hat-Discobeat – und, beinahe Indie-Streber-haft, einem Song über das Radfahren in der Stadt ist hier alles vertreten.

Themen aus dem Artikel:
Arkells Indie-rock Between Us Review Bruce Springsteen