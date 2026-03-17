Die Prince-Titelgeschichte zu „Welcome 2 America“: Prophet im eigenen Land

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Burmeister und Lange im Interview: „Fans von Depeche Mode sind gnadenlos“

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Hämmernde Klavierakkorde, hymnische Vocals, ein Glockenspiel-Intermezzo, das „Born To Run“ von Bruce Springsteen heraufbeschwört: Bei „Next Summer“ glaubt man es zunächst mit einem Schwesterstück von „A Dustland Fairytale“ von den Killers zu tun zu haben. Flowers for Brandon also?

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Mitnichten, die Arkells liefern hier ein abwechslungsreiches, gut gelauntes Indie-Lehrstück ab. Von R&B- und Soul-Einflüssen über klassische 2000er-Stampfer mit treibendem Hi-Hat-Discobeat – und, beinahe Indie-Streber-haft, einem Song über das Radfahren in der Stadt ist hier alles vertreten.