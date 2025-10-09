Asaf Avidan

„Unfurl“

Telmavar (VÖ: 10.10.)

Der israelische Kosmopolit sprengt alle Grenzen.

von 
Schon immer hatte die künstlerische Persönlichkeit von Asaf Avidan etwas Überbordendes, nun hat er das Album dazu. „Unfurl“ entstand in den von Brad Pitt revitalisierten Miraval Studios in der Provence, wo sich Avidan von einem 40-köpfigen Orchester und einem Jazz-Ensemble begleiten ließ.

Big-Band-Sounds der 40er-Jahre, Thriller-Scores aus den Sechzigern, dazu Songwriter-Blues-Folk: Es ist ein grandioser, betörender Tanz. Man spürt etwas Beunruhigendes – Avidan beschreibt das Songwriting als Psychotrip ins Innere. Allein wegen der Übergröße des Konzepts und der tollen Arrangements von Tom Cohen lohnt sich das Zuhören.

Diese Review erschien zuerst im Rolling Stone Magazin 10/2025.

