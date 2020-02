Ash Teenage Wildlife: 25 Years Of Ash

Ash plumpsten mit ihrem Debütalbum, „1977“, in die Britpop-Welle, aber die Band aus Nordirland hatte, je nach Sichtweise, das große Glück oder Pech, schnell nicht mehr der Bewegung zugerechnet zu werden. Aus Songs wie „Goldfinger“ oder „Girl From Mars“ sprach sowohl Selbstironie als auch ein Faible für Scifi-Quatsch, die Tim Wheeler und Kollegen wie aufgeweckte Slacker erschienen ließen.

Leider erinnert man sich heute kaum noch an irgendeines ihrer Lieder. 22 Singles enthält das Set, dazu eine Bonusscheibe mit Raritäten und Coverstücken – ihre Version des Undertones-Klassikers „Teenage Kicks“ hat sich zu einem eigenen Live-Standard entwickelt, und bei „Everybody’s Happy Nowadays“ von den Buzzcocks singt Chris Martin mit. (BMG)

Song 4 aus unserem musikalischen Adventskalender: Ash-Sänger Tim Wheeler und Freundin Emmy The Great wehren sich am " Christmas Day" in mit melodischem Surfrock gegen das Schneewetter und fordern: Surfen statt Skifahren!

Arne Willander mit den Empfehlungen der Woche. Diesmal gibt's eine besonders interessante Mischung: Von Gilbert Bécaud geht's zu Tim Buckley und weiter zu den oft unterschätzten Ash.