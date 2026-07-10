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Mit schwebend drängendem Bass geht es zum Neo-Soul der 31-jährigen Jasmine Rose Wilson alias Baby Rose. Der Künstlername suggeriert Leichtigkeit, ihre Stimme tut das Gegenteil: tief, melancholisch und von einer Ausdruckskraft, die an Nina Simone erinnert.

Auf ihrem dritten Studioalbum finden sich Songs wie „Is This Love“ oder „Friends Again“, ein Duett mit Leon Thomas. Eindringlich besingt die aus Washington stammende Musikerin das Begehren in allen Facetten – die Sehnsucht nach Liebe, Selbstvertrauen und Fürsorge.

Oberfläche interessiert sie dabei wenig. Ihre Musik sucht das tiefere Gefühl und findet darin ihre Stärke.