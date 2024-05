Keine Angst vor Barry Adamson! Der Mann, der eher im Düsteren fischt und das Unbequeme schätzt, so auch als Side­kick von Nick Cave galt, führt mit seinem zehnten Soloalbum die Reise fort, die er 2021 mit seinen Memoiren begann. Dabei arbeitet er auch die Musikgeschichte der Afroamerikaner auf und hat nicht nur den Blues, sondern jede Menge Soul. Inklusive „The revolution will be tele­vised“! Nur einer wie er darf seinen Auftakt „The Last Words Of Sam ­Cooke“ nennen.

Auch wenn Adamson keinerlei Zugeständnisse macht (höchstens an den Teufel!), dürfte dies sein zugänglichstes und groovigstes Werk sein. Und plötzlich erklingt aus dem Dunkel ein glockenheller Chorgesang, der einen umhaut. Wie der Rest der ­Platte.