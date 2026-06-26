Beth Orton

Immer geht es in Beth Ortons Musik um Instinkt und Intuition. Es gibt Alben in dieser Diskografie, die den Gesang der Britin in relativ konkrete Arrangements und Songs kleiden, aber das entscheidende Motiv bleibt die suchende Bewegung – das Hineinfühlen in den Klang und die Möglichkeiten des Moments. „The Ground Above“ beginnt mit drei überlangen meditativen Movements zwischen sphärischem Songwriter-Jazz und -Soul, Orton singt von Verlust und Verlorensein, den Kopf in den Wolken, auf höherem Grund, begleitet von einem sensibel spielenden Ensemble US-amerikanischer und britischer Musiker.

Danach werden die Songs etwas kompakter, aber nicht weniger introspektiv. Etwa das vorsichtig tastende „Celestial Light“ – Orton erkundet zu einem betörenden Pianomotiv innere Welten. Den Schlusspunkt setzt der mächtige lyrische Blues „Otherside“, der eine Überlebenshymne ist: „Tell me you made it out alive.“