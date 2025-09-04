Weil Bassist Max Oleartchik die Band verlassen hat, haben sich Big Thief neu orientiert. Drei Wochen lang ließ sich das verbliebene Trio in einem Studio in New York in ergebnisoffenen Jams treiben. Man hört den hier angestammten IndieAmericana-Folk, den ein knappes Dutzend Kollaborateure mit Loops, Geräuschen und atmosphärischen Klängen erweitert. Die Musik fließt ineinander, als würde die Band im kollektiven Unterbewusstsein eine neue Verbindung suchen.

Adrianne Lenker beschäftigt sich mit dem Älterwerden. Im dream-poppigen „Incomprehensible“ schwelgt sie in Erinnerungen, im Titeltrack singt sie: „Beauty speak to me/ Let me see myself inside the mystery/ Through the crystal cage of aging.“ Obwohl diese Lieder etwas Traumartiges an sich haben, sind sie konkret und haben ein berührendes gemeinschaftliches Gefühl – wie das süßliche „Los Angeles“ oder das sinnliche, an Emmylou Harris erinnernde „All Night All Day“.

Diese Review erschien zuerst im Rolling Stone Magazin 9/2025.