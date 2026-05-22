Jack Antonoff kommt in „We Should Talk“ mit nur vier Zeilen aus, um von dem Jungen aus New Jersey zu erzählen, der das Träumen verlernte: „We had a band, we had a life, we had dreams/ In a van we wrote our own Bible Supreme/ Then you got a house, a lawn, a wife and a kid/ And those dreams turned to memories and that’s where it ends.“ Wer einen Bruce Springsteen 2.0 sucht, wird bei Antonoff und seiner Band Bleachers fündig. Mit „Everyone For Ten Minutes“ liefert der Mann, den man vor allem als Taylor Swifts (und Lana Del Reys und Lordes) Produzenten kennt, ein Meisterwerk ab.

Antonoff erzählt wortgewaltig im Pop-Outfit („You And Forever“), zur Akustikgitarre („Dancing“) oder angesoult („I’m Not Joking“) von Träumern, Liebenden und Rastlosen. Und näher als bei so großartig inszenierten Nummern wie „The Van“, „Take You Out Tonight“ oder „Dirty Wedding Dress“ kann man Springsteen kaum kommen, außer man ist selbst The Boss.