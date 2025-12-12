Seit 2015 macht die Folkband Boy & Bear keinen Folk mehr, sondern eleganten Pop, hell und transparent. Manchmal singt Dave Hosking im Refrain in der Kopfstimme. Auf dem sechsten Album ist die Musik noch anmutiger als bisher. Das Titellied ist Soul-Pop, der Wave-Rock „Where Does Life Begin“ hat ein U2-Gefühl.

Hin und wieder kehrt die Band dann doch zum Songwriter-Folk zurück, etwa beim Front-Porch-Schunkler „Ancestors“. Das Albumthema ist das Älterwerden – die Australier stolpern über die Zeit, aber sie richten sich auch gut in ihr ein. Alles hier hat eine große Ruhe, die von Sturm und Drang nichts wissen will.

Diese Review erscheint im Rolling Stone Magazin 1/2026.