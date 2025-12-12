Boy & Bear

„Tripping Over Time“

V2/Bertus (VÖ: 12.12.)

Die Australier verfeinern ihre anmutige Popmusik.

Boy & Bear - Tripping Over Time
von 
Artikel Teilen
ROLLING STONE Badge
Empfehlungen der Redaktion

Seit 2015 macht die Folkband Boy & Bear keinen Folk mehr, sondern eleganten Pop, hell und transparent. Manchmal singt Dave Hosking im Refrain in der Kopfstimme. Auf dem sechsten Album ist die Musik noch anmutiger als bisher. Das Titellied ist Soul-Pop, der Wave-Rock „Where Does Life Begin“ hat ein U2-Gefühl.

Youtube Placeholder

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Hin und wieder kehrt die Band dann doch zum Songwriter-Folk zurück, etwa beim Front-Porch-Schunkler „Ancestors“. Das Albumthema ist das Älterwerden – die Australier stolpern über die Zeit, aber sie richten sich auch gut in ihr ein. Alles hier hat eine große Ruhe, die von Sturm und Drang nichts wissen will.

Diese Review erscheint im Rolling Stone Magazin 1/2026.

Themen aus dem Artikel:
U2 Boy & Bear Folk-Pop Tripping Over Time Review