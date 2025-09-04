Duran Duran im Interview: „Long Covid machte mich zum Geist“

S. Craig Zahler im Interview: „Sicherheitsgrenzen erkenne ich nicht an“

Benny Andersson im Interview: Alle Infos zu „Piano“, der ABBA-Hologramm-Tour und „Mamma Mia 2“

„American Utopia“, das letzte Album des ehemaligen Talking-Heads-Sängers, endete als Broadway-Show. Deshalb ist es nachvollziehbar, dass der 73-Jährige noch einen draufsetzen möchte. Auf „Who Is The Sky?“ begleitet ihn das New Yorker Ghost Train Orchestra, ein famoses Kammerorchester. Bei Byrne leuchten die üppigen Arrangements mitunter wie karibische Sonnenuntergänge, oft erinnert das an den späten Van Dyke Parks.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Doch trotz weiterer Hochkaräter wie St. Vincent, Hayley Williams und Tom Skinner heben die überwiegend fußlahmen Songs nie richtig ab. Das kann Byrne eigentlich besser

Diese Review erschien zuerst im Rolling Stone Magazin 9/2025.