David Byrne

„Who Is The Sky?“

Matador/Beggars (VÖ: 5.9.)

Die Frage könnte auch lauten: Wo sind die Hits?

von 
Artikel Teilen
ROLLING STONE Badge
Empfehlungen der Redaktion

„American Utopia“, das letzte Album des ehemaligen Talking-Heads-Sängers, endete als Broadway-Show. Deshalb ist es nachvollziehbar, dass der 73-Jährige noch einen draufsetzen möchte. Auf „Who Is The Sky?“ begleitet ihn das New Yorker Ghost Train Orchestra, ein famoses Kammerorchester. Bei Byrne leuchten die üppigen Arrangements mitunter wie karibische Sonnenuntergänge, oft erinnert das an den späten Van Dyke Parks.

Youtube Placeholder

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Doch trotz weiterer Hochkaräter wie St. Vincent, Hayley Williams und Tom Skinner heben die überwiegend fußlahmen Songs nie richtig ab. Das kann Byrne eigentlich besser

Diese Review erschien zuerst im Rolling Stone Magazin 9/2025.

Themen aus dem Artikel:
Who Is The Sky? Hayley Williams Review Alternative Talking Heads David Byrne St. Vincent Tom Skinner