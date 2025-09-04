David Byrne
„Who Is The Sky?“
Matador/Beggars (VÖ: 5.9.)
Die Frage könnte auch lauten: Wo sind die Hits?
„American Utopia“, das letzte Album des ehemaligen Talking-Heads-Sängers, endete als Broadway-Show. Deshalb ist es nachvollziehbar, dass der 73-Jährige noch einen draufsetzen möchte. Auf „Who Is The Sky?“ begleitet ihn das New Yorker Ghost Train Orchestra, ein famoses Kammerorchester. Bei Byrne leuchten die üppigen Arrangements mitunter wie karibische Sonnenuntergänge, oft erinnert das an den späten Van Dyke Parks.
Doch trotz weiterer Hochkaräter wie St. Vincent, Hayley Williams und Tom Skinner heben die überwiegend fußlahmen Songs nie richtig ab. Das kann Byrne eigentlich besser
