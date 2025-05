Es gibt so viel Schönes jenseits der Liebe: Tim und Struppi. Werner Enke. Hedy Lamarr. Selbst gewählte Einsamkeit. Die 2021 gegründete Amazon-Mitarbeiter-Gewerkschaft ALU. All diese Dinge verdienen Songs – und die Liga wirft sich auf ihrem siebten Album „Egg Benedict“ gewohnt punktgenau in die Bresche und reimt zum Motown- oder auch (neu!) Reggae-Beat: „Wir haben nichts zu verlieren/ Lass uns organisieren/ Kollege, auch du/ Komm zur ALU.“

Oder: „Geboren im alten Wien/ Um ’37 musste sie fliehn/ Sie emigrierte in die USA / Wer ist diese Frau? Das ist Hedy Lamarr.“ Ein wenig bemüht klingt dieses Beschwören von Schlichtheit in Bild und Wort inzwischen schon, dieses Pochen auf Früher-war-alles-besser, vor allem weil Männer gestreifte Hemden und Lederschuhe trugen. Andererseits: Sie haben ja recht.

Diese Review erschien im Rolling Stone Magazin 5/25.