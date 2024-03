Do The Strum: Joe Meek’s Girl Groups & Pop Chanteuses

Koryphäen in Sachen Britpop erinnern sich vielleicht dunkel an Namen wie Eve Boswell, die Honeycombs oder Glenda Collins. Für Aufnahmen der letztgenannten Sängerin hatte Joe Meek als Begleiter immerhin die Tornados und den jungen Ritchie Blackmore verpflichtet, und der Top-Hit „Have I The Right?“ der Honeycombs konsolidierte seinen Ruf als Erfolgsproduzent. Aber bei vielen der von ihm zunächst als möglicherweise erfolgreich betrachteten Sängerinnen irrte Meek gewaltig. Die allermeisten der in den Linernotes gewürdigten Sangestalente qualifizierten sich mit ihren für diese Retrospektive aus dem Archiv ausgegrabenen Aufnahmen auch nicht annähernd für die Gilde der One-Hit-Wonder.