Was für eine Freude, Elton Johns Stimme wieder mit neuen Liedern zu hören – und noch dazu mit wirklich guten Liedern. Die Idee, ihn mit Brandi Carlile zusammenzubringen, klingt erst mal ein bisschen irre, aber dann doch sehr clever: Beide sind fantastische Songwriter, ihre Stimmen passen wunderbar zusammen.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Und wenn man den Pomp und Kitsch abzieht, der sich hier schon im Titel andeutet – es tauchen eine Menge Rockstar-Engel wie Laura Nyro und Little Richard auf –, bleibt immer noch so viel Herz übrig, dass es eine Freude ist. Am Ende bringt uns Elton allein mit seinem Piano und „When This Old World Is Done With Me“ zum Weinen.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Amazon Music Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren Anzeige: Jetzt kostenlos Amazon Music Unlimited testen.

Diese Review erschien im Rolling Stone Magazin 4/25.