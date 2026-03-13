Foy Vance

„The Wake“

Rounder (VÖ: 13.3.)

Zwischen Dystopie-Komödie und purer Erleuchtung.

Foy Vance - The Wake
von 
Artikel Teilen
ROLLING STONE Badge
Empfehlungen der Redaktion

Der Nordire mit schottischem Wohnsitz, dessen Ad Libs in „Hi, I’m The Preacher’s Son“ Van The Man flüstern, vollendet mit „The Wake“ einen 7 Album Zyklus, den er sich nach dem Tod seines Vaters 1999 auferlegt hatte, gewohnt offen produziert von Ethan Johns.

Youtube Placeholder

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

In Lounge Stimmung lässt Vance „Sleaze Bastards“ regnen, fragt sich in „We Almost Made It“, wieso es mal wieder nicht geklappt hat. Sein Gospel badet in purem Licht oder mutiert zur Dystopie Komödie „A.I.“. Zwischendurch geht’s nach New Orleans, mit „Money“ und seinem Credo „I Ain’t Sold In Time“. Wäre es nicht wundervoll, wir könnten all die Ungewissheit einfach umarmen?

Themen aus dem Artikel:
Review Indie-Folk Foy Vance The Wake