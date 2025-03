The Jesus and Mary Chain: Die Fucked-Up-Fans der Eagles

Aria Wells bezeichnet die Musik, die sie als Greentea Peng macht, selbst als „psychedelic R&B“. Ganz praktisch, wenn eine Künstlerin die Schublade gleich mitliefert, in die sie gesteckt werden möchte. Zudem, wenn sie so gut passt wie hier. Die Dreadlock-Musikerin aus Südlondon steht für eine junge Generation genresprengender Musiker:innen, die aus Soul, HipHop, Dub Reggae und dem Bristol-Groove der 90er-Jahre einen urbanen, Weed-umwehten neuen Sound kreieren. Mitunter erinnert die Musik von Greentea Peng an so unterschiedliche wie prima auf einer Playlist harmonierende Künstlerinnen wie Yaya Bey, Sault, Ojerime oder Biig Piig.

Ein tolles Kunststück

Und ihre furchtlose Herangehensweise an die junge, aufregende Jazz-Szene Londons. Nicht nur weil bekiffte, dysfunktionale Elemente die Soulfulness durchkreuzen, die sich auf „Tell Dem It’s Sunny“ seltener ungestört entfaltet als noch bei Greentea Pengs tollem Debüt, „Man Made“. In dem zauberhaften „Green“ zum Beispiel, das den Swing einer Massive-Attack-Ballade mit dem Biss einer Neneh Cherry verbindet.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Das Album funktioniert als 47-minütiger Flow und ist doch ein Patchwork unterschiedlicher Songs und Elemente, von TripHop über Voodoo-Rap zu Neo-Soul. Am stärksten sind sie, wenn die Lyrics (Innerlichkeit vs. Hood Politics) den Sounds widersprechen, was inspirierend und eben nicht tautologisch ist. Vier Jahre nach ihrem Debüt hat Greentea Peng ihre Musik zugleich erweitert wie auch gestrafft. Ein tolles Kunststück.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Amazon Music Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren Anzeige: Jetzt kostenlos Amazon Music Unlimited testen.

Diese Review erschien im Rolling Stone Magazin 4/25.