Helloween
„Giants & Monsters“
RPM/Warner (VÖ: 29.8.)
Operetten-Metal mit zwei ewigen Goldkehlchen.
Empfehlungen der Redaktion
Wenn die Goldkehlchen Andi Deris und Michael Kiske in den höchsten Flötentönen ihre Weihnachtsliedermelodien trillern, umhüllt von zartschmelzender Keyboardkuvertüre, dann kann unten drunter noch so sehr die Doublebass ballern, es ist und bleibt Operette.
Die melodramatische BroadwayProduktion stößt eher ab. Es muss ja nicht gleich „Walls Of Jericho“ sein, aber die Rabiatesse, die Helloween live ja durchaus noch entwickeln, blitzt nur temporär auf. Davon abgesehen sind hier genügend ausgewiesene Songschreiber am Werk, um wieder reichlich Hook-Monster und -Riesen zu erschaffen.
Diese Review erschien zuerst im Rolling Stone Magazin 9/2025.
