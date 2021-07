Metallica haben eine bisher ungehörte Demo von „Enter Sandman“ geteilt. Die Aufnahme entstand ein Jahr vor der Veröffentlichung ihrer Studio-Version.

Metallica haben eine Demo-Version ihres größten Hits veröffentlicht, „Enter Sandman“. Die Aufnahme wird auf dem Remaster ihrer fünften Platte „Metallica“, auch bekannt als „The Black Album“, erscheinen. Die Band kündigte eine Neuauflage ihres Langspielers von 1991 für den 10. September dieses Jahres an. Auf der Instrumental-Demo sind James Hetfield und Lars Ulrich an Gitarre und Schlagzeug zu hören. Auch in der Demo-Version baut der Song schon die Wirkung auf, die sich in der Studio-Version entfaltet. Ursprünglich soll Lead-Gitarrist Kirk Hammett mit der Idee zum charakteristischen Riff des Albums gekommen sein. Inspiration soll er dabei von Soundgardens zweitem Album „Louder Than…