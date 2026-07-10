Als sie nach der Pandemie doch weitermachten, wurden die Texaner eine etwas andere Band: Weniger Garage-Gitarren und Vintage-Psychedelia, mehr Synth-Wolken und Arrangements. Der Albumtitel weckt also falsche Assoziationen zu Willkür und Zufall, die nicht nur der catchy Titeltrack mit gut getimter Noise-Offensive widerlegt.

So wie sie optisch zwischen Hyper- und Surrealismus pendeln, wirken ihre Songs lethargisch und nervös zugleich. Am liebsten aber schwebt das Quartett weniger über den Wolken als unter Wasser. So wie Dustin Hoffman, als er sich in „Die Reifeprüfung“ dem Beckenrand-Terror in Tauchermontur entzog.